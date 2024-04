NEW YORK - Der weltweit führende B2B-E-Commerce-Anbieter Alibaba.com stellt seinen neuen Logistikmarktplatz vor, der kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den USA mit maßgeschneiderten und kostengünstigen Logistikdienstleistungen versorgt. Der Marktplatz soll den Zugang zu globalen Märkten vereinfachen und die Lieferkettenstrategien neu definieren. KMU können nun in Echtzeit Logistikangebote von einer Vielzahl zuverlässiger Anbieter vergleichen und diese direkt über eine einheitliche Schnittstelle buchen. Der Marktplatz bietet neben der Vergleichsmöglichkeit von Echtzeitangeboten eine übersichtliche Darstellung der Möglichkeiten, einschließlich Zollabfertigung, Lager- und Raumkapazitäten sowie Optionen für Sammeltransporte und Direktversand.

Effizienzsteigerung und flexible Lösungen

Mit dem Konzept des Logistikmarktplatzes beabsichtigt Alibaba.com, bestehende Komplexitäten in der [...]

