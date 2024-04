In einem jüngsten Geschäft hat ein hochrangiger Manager des Großhändlers Costco Aktien im Wert von über 567.000 Dollar verkauft, was zu einer Reduktion seiner direkten Beteiligung führte, wenngleich er weiterhin indirekt über einen Familienfonds erhebliche Anteile hält. Während solche Insiderverkäufe oft sorgfältig von Investoren beobachtet werden, um Hinweise auf die Bewertung und zukünftige Entwicklung der Aktie zu erhalten, können sie auch Teil persönlicher Finanzstrategien sein. Costco ist bekannt für ein vielfältiges Warenangebot und niedrige Preise und verbleibt ein wichtiger Akteur im Einzelhandelssektor. Aktuelle Schätzungen zeigen, dass Costco eine solide Marktkapitalisierung von 315,44 Milliarden Dollar aufweist und seine P/E-Ratio, obwohl hoch, das Vertrauen der Anleger in die [...]

