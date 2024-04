Cisco Systems, international bekannt für Router, Switches, Software und Dienstleistungen, erlebte in jüngster Zeit eine verstärkte Aufmerksamkeit. Der Aktienwert des Unternehmens verzeichnete einen Rückgang von 3,6% im letzten Monat, während sich das entsprechende Branchensegment um 2,5% reduzierte. Wichtige Einnahmeprognosen zeigen für das laufende Quartal einen geschätzten Gewinn von 0,84 $ pro Aktie, was einem jährlichen Rückgang von 16% entspricht. Im selben Zeitraum wurden die Einnahmeschätzungen um 0,8% nach unten korrigiert, was die Zacks-Analyse veranlasste, Cisco mit einem Rang #4 (Verkaufen) zu kennzeichnen. Mit Blick auf die Umsatzprognosen erwarten Analysten im aktuellen Quartal Einnahmen von 12,36 Milliarden $, was einem Rückgang von 15,2% auf Jahresbasis entspräche. Doch trotz dieser pessimistischen Sichtweise, birgt die vorausschauende Technologiestrategie des Unternehmens Potenzial für [...]

