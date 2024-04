Microsoft (MSFT) zieht als einer der meistgesuchten Aktien auf Zacks.com beträchtliche Aufmerksamkeit auf sich. Eine zentrale Frage ist, wie sich die Aktie des Softwaregiganten in naher Zukunft entwickeln könnte. Im Vergleich zum S&P 500 Composite Index, der im letzten Monat um -2,6% fiel, verzeichnete Microsoft einen Rückgang von -5,9%. Analysten erwarten für das derzeitige Quartal einen Gewinn von $2,81 pro Aktie, was einem jährlichen Anstieg von +14,7% entspricht. Trotz geringfügiger Änderungen der Konsensschätzungen um -0,1% über die letzten 30 Tage bleibt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens stark, getrieben von einer erwarteten Umsatzsteigerung von +14,7% auf $60,63 Milliarden im aktuellen Quartal. Zudem deutet die Beibehaltung einer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von $455,00 darauf hin, dass Analysten Vertrauen in [...]

