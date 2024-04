Die Alibaba-Aktie bleibt in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Mit einem aktuellen Kurs von 64,9 € und einer Veränderung von gerade einmal 0,15% in der letzten Woche, erfassen Anleger eine eher instabile Phase des chinesischen Tech-Riesen. Unlängst hat der Gründer sein Vertrauen in das neue Management geäußert, was Anteilseigner zunächst positiv aufnahmen. ...

