DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Mobilitätswende ist in vollem Gange - BMW, Arcadia Minerals und BYD

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/21.04.2024/08:00) - Die Mobilitätswende ist in vollem Gange, der Bestand an Elektroautos wächst und wächst. Einige Länder wollen in der Entwicklung Führungsrollen übernehmen. Darunter auch Deutschland als Land der Autobauer. Doch eine andere Nation fährt bei der E-Mobilität derzeit voran: China. Mehr als die Hälfte wurden in China zugelassen. Das geht aus Daten von Statista Research hervor.

Der europäische Markt ist nach dem in China der zweitgrößte. Die USA kam aber jüngst auch voran. Im dritten Quartal 2023 wuchsen die Verkäufe um fast 50%. Mit mehr als 300.000 Einheiten wurde eine eindrucksvolle Marke geknackt. Der US-Markt legt nun seit 13 Quartalen in Folge zu. Auf der ganzen Welt gibt es unterdessen viele börsennotierte Unternehmen, welche an der Weiterentwicklung der E-Mobilität beteiligt sind - und vom Wachstum des Marktes profitieren können.

BMW (ISIN: DE0005190003) - Absatz vollelektrischer Fahrzeuge wächst überproportional

Der deutsche Autobauer hat schon vor einigen Jahren einen Teil des Fokus auf Elektroautos umgelegt. BMW treibt die Technologie bei den firmeneigenen Elektroautos stetig weiter voran und konnte zuletzt den Absatz deutlich steigern. So wurden die weltweiten Auslieferungen vollelektrischer Modelle mit 376.183 verkauften Fahrzeugen im Jahr 2023 weiter deutlich gesteigert. Damit erzielte das Unternehmen ein Absatzwachstum von +74,4% gegenüber dem Vorjahr. Im vierten Quartal lieferte BMW 129.316 vollelektrische Fahrzeuge an Kunden aus (+47,7%). Im gesamten Jahr 2023 ist BMW mit dem Absatz vollelektrischer Fahrzeuge deutlich stärker gewachsen als der Gesamtmarkt für vollelektrische Fahrzeuge.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) - Konzentration auf Batteriemetalle

Der Wandel hin zur Elektromobilität geht über die Automobilhersteller hinaus und umfasst wichtige Beiträge von Batterieherstellern und Rohstoffunternehmen. Spezialisierte Explorationsunternehmen wie Arcadia Minerals, die sich auf Batteriemetalle konzentrieren, spielen bei diesem Übergang eine zentrale Rolle. Arcadia, ein australisches Unternehmen, erschließt aktiv zahlreiche Batteriemetallvorkommen in Namibia. Der Bau der ersten Mine, des Swanson-Tantalprojekts, ist im Gange. Hier wurden bei Explorationsarbeiten bedeutende hochgradige Tantal- und Lithiummineralisierungen in Pegmatiten entdeckt.

Um den Bau der Mine zu finanzieren, arbeitete Arcadia Minerals mit seinem Partner HeBei Xinjian Construction CC zusammen und sicherte sich so die Mittel für den Abbau der angezeigten JORC-Mineralressource von 1.439 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 498 ppm Ta2O5.

Gleichzeitig haben die laufenden Bohrungen auf dem Lithium-Sole-Projekt Bitterwasser begonnen. Ziel ist es, die beträchtlichen Lithiumgehalte in den Sole-Aquiferen zu bestätigen, die durch eine elektromagnetische Untersuchung und anschließende stratigraphische Bohrungen identifiziert wurden. Darüber hinaus verfügt Arcadia über eine JORC-konforme Mineralressourcenschätzung von 327.284 LCE-Tonnen auf seinem Bitterwasser Lithium in Ton, was auf weiteres Explorationspotenzial an diesem Standort hinweist.

Wer sich für die Projekte von Arcadia Minerals interessiert, kann die Aktien des Unternehmens an den deutschen Finanzmärkten erwerben.

BYD (ISIN: CNE100000296) fährt vorne mit

Das chinesische Hightech-Unternehmen fährt beim Rennen der E-Mobilität vorne mit. BYD stellt mittlerweile den viertgrößten Autobauer der Welt dar. BYD ist einer der großen Konkurrenten von Tesla (ISIN: US88160R1014), wenn es um den wichtigsten Elektroautobauer geht. An der Börse könnte das Potenzial derzeit groß sein. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel für die BYD-Aktie Anfang fast 39% über dem aktuellen Kurs Mitte April 2024.

ETF der Elektromobilität: Xtrackers Future Mobility (ISIN: IE00BGV5VR99)

Der ETF verfolgt einen Index, der speziell auf Unternehmen ausgerichtet ist, die innovative und disruptive Technologien im Bereich der Mobilität entwickeln. Dazu gehören Unternehmen, die sich mit Elektromobilität, autonomem Fahren, intelligenten Transportlösungen und anderen zukunftsorientierten Mobilitätskonzepten beschäftigen.

Top-Holdings: Toyota (ISIN: JP3633400001), Alphabet (ISIN: US02079K3059), Meta (ISIN: US30303M1027), Intel (ISIN: US4581401001), Nvidia (ISIN: US67066G1040), BYD und Tesla.

Die Mobilitätswende bewegt die Börse

Die Elektromobilität bleibt im ein wichtiges Segment für Anleger und sollte mittelfristig weiter an Bedeutung gewinnen. Der langfristige Trend scheint aufwärtsgerichtet zu bleiben. Eine interessante Konstellation für Anlegerinnen und Anleger.

Arcadia Minerals ISIN: AU0000145815 WKN: A3C7FG www.arcadiaminerals.global Land: Australien / Namibia

