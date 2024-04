Insider Aktivitäten wecken Interesse

In den letzten zwölf Monaten haben viele Insider von Microsoft Corporation ihre Aktien veräußert, was für Aktionäre von Bedeutung sein könnte. Besonders markant war der Verkauf von Aktien im Wert von 20 Millionen US-Dollar zu einem Preis von 412 US-Dollar pro Aktie durch einen hochrangigen Unternehmensvertreter. Obwohl derartige Verkäufe nicht unbedingt ein klares Signal darstellen, lässt das Fehlen von Insiderkäufen im selben Zeitraum Investoren vorsichtig werden. Speziell im letzten Quartal wurden Microsoft-Aktien im Wert von 33 Millionen US-Dollar von Insidern abgestoßen, was Skepsis hervorrufen kann, obwohl die Insiderbeteiligung mit etwa 1 Milliarde US-Dollar beziehungsweise 0,03 % des Unternehmens immer noch ein positiver Aspekt ist. Insiderskäufe haben in den [...]

