DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.09 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.064,25 +0,3% +4,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.419,50 +0,4% +1,1% Euro-Stoxx-50 4.993,98 +1,2% +10,5% Stoxx-50 4.409,01 +1,0% +7,7% DAX 18.071,33 +1,2% +7,9% FTSE 8.069,13 +0,6% +2,1% CAC 8.102,95 +0,8% +7,4% Nikkei-225 37.552,16 +0,3% +12,2% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 131,20 0% -5,58 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,49 +0,00 -0,08 US-Rendite 10 J. 4,63 +0,02 +0,75

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,59 81,90 -0,4% -0,31 +12,5% Brent/ICE 86,82 87,00 -0,2% -0,18 +13,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,29 29,08 +0,7% +0,22 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.301,46 2.327,25 -1,1% -25,78 +11,6% Silber (Spot) 26,87 27,20 -1,2% -0,33 +13,0% Platin (Spot) 908,28 922,00 -1,5% -13,73 -8,4% Kupfer-Future 4,42 4,48 -1,3% -0,06 +13,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die ausgebliebene Eskalation im Nahen Osten belastet weiter den Goldpreis.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Erholungsbewegung am Vortag - insbesondere bei Technologieaktien - sieht es für den Start am Dienstag nach einer gut behaupteten Tendenz aus. Auf der Zinsseite herrscht derzeit relative Ruhe nach dem Anstieg der Marktzinsen in den vergangenen Wochen. Relative Ruhe scheint zumindest vorerst auch im Nahen Osten zu herrschen, zumindest ist dort die Lage nach den gegenseitigen Angriffe Irans und Israels nicht weiter eskaliert. Für Impulse könnten neben Unternehmenszahlen am Berichtstag Konjunkturdaten sorgen in Gestalt der Einkaufsmanagerdaten für April.

Im Fokus dürfte die Tesla-Aktie stehen, allerdings eher erst nach dem Handelsende, wenn der Elektroautopionier Geschäftszahlen präsentiert. Gerade angesichts diverser Preissenkungen von Tesla, aber auch von Konkurrenten haben sie das Potenzial, zu überraschen. Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie rund 40 Prozent an Wert verloren. Vorbörslich liegt das Papier 0,6 Prozent im Plus.

Gut behauptet zeigen sich Tapestry und Capri Holdings vorbörslich. Dass die US-Wettbewerbsbehörde Klage eingereicht hat, um die Fusion der beiden Hersteller von Coach- und Michael-Kors-Handtaschen zu blockieren, belastet zunächst nicht. Tapestry und Capri wollen den Fall vor Gericht verteidigen, um den Deal zu retten.

Cadence Design Systems liegen dagegen fast 6 Prozent im Minus. Das Softwareunternehmen hat mit seinem Ausblick enttäuscht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

DEUTSCHE BÖRSE (19:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Nettoerlöse 1.420 +15% 11 1.231 Operative Kosten 583 +29% 11 453 EBITDA 842 +9% 11 772 Ergebnis nach Steuern/Dritten 472 -0,2% 12 473 Ergebnis je Aktie 2,56 -1% 11 2,58

Weitere Termine:

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis, 1Q

17:45 FR/Kering SA, Umsatz 1Q

22:00 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Tesla Inc, Ergebnis, 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Varta AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 52,0 zuvor: 51,7 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 52,0 zuvor: 51,9 16:00 US/Neubauverkäufe März PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Positive US-Vorlagen und ein günstiger Start der Berichtssaison treiben die Börsen weiter an. Der DAX wird gestützt vor allem von kräftigen Gewinnen des Indexschwergewichts SAP und auch Munich Re. In London steigt der FTSE-100 auf Alltzeithoch, angetrieben unter anderem von starken Gewinnen der Einzelhandelswerte. Neue Einkaufsmanagerdaten aus der Eurozone sind - gemessen an den Sammelindizes - besser ausgefallen als erwartet. SAP liegen rund 4 Prozent fester im Markt. Nach der Schwäche der Aktie im Vorfeld der Zahlenvorlage sorgen laut Jefferies die Beschleunigung des Cloud-Geschäfts, der bessere freie Cashflow sowie die Bestätigung der Jahresprognose für eine Outperformance der Aktie. Der Stoxx-Technologieindex führt die Gewinner bei den Branchenindizes mit einem Plus von 1,8 Prozent an. Munich Re steigen um gut 2 Prozent. Der Rückversicherer hat mit einem Gewinn die Konsensschätzung klar geschlagen. Am Ende im DAX liegen Henkel mit einem Minus von 2,2 Prozent. Die Aktie wird allerdings ex Dividende gehandelt. Aixtron ziehen um 4,5 Prozent an mit der Nachricht, dass sich der US-Halbleiterbauelementehersteller Vishay für die Aixtron-Technologie entschieden hat. Daneben stützt eine Kaufempfehlung durch Hauck Aufhäuser. Delivery Hero erholen sich um gut 7 Prozent, die UBS hat das Kursziel erhöht und die Aktie als Favorit in der Branche herausgestellt. Einen Satz um gut 5 Prozent machen Novartis. Wie Jefferies anmerkt, sind die Umsätze 3 Prozent über den Schätzungen ausgefallen, das bereinigte operative Ergebnis sowie der Gewinn sogar 7 Prozent. Akzo Nobel geben dagegen um 5 Prozent nach. Das liegt laut Marktteilnehmern aber nicht an den Geschäftszahlen. Allerdings ist eine Einigung in einem Rechtsstreit in Australien gescheitert. Unter Druck stehen die Aktien von Vermittlern von Zeitarbeit nach schwachen Zahlen von Randstad. Diese verlieren 6,2 Prozent. Im SDAX ziehen Amadeus Fire nach eigenem Geschäftsausweis um 0,9 Prozent an. Renault fallen um 1,2 Prozent nach Zahlen, die im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind. Für Anglo American geht es nach den Erstquartalszahlen um 3 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:20 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0659 +0,1% 1,0640 1,0641 -3,5% EUR/JPY 165,02 +0,1% 164,64 164,68 +6,0% EUR/CHF 0,9723 +0,1% 0,9713 0,9706 +4,8% EUR/GBP 0,8631 +0,1% 0,8626 0,8632 -0,5% USD/JPY 154,82 +0,0% 154,75 154,76 +9,9% GBP/USD 1,2351 +0,0% 1,2335 1,2328 -2,9% USD/CNH (Offshore) 7,2656 +0,2% 7,2564 7,2516 +2,0% Bitcoin BTC/USD 66.096,29 -0,7% 66.596,86 65.831,38 +51,8%

Der Euro reagiert mit einem kleinen Sprung auf die neuen April-Einkaufsmanagerdaten aus einzelnen Ländern der Eurozone und die Daten für die Eurozone insgesamt. Unter dem Strich sind die Sammelindizes jeweils besser als gedacht ausgefallen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ausgebliebene militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel hat weiter für Erleichterung und in der Folge für eine steigende Risikobereitschaft gesorgt. An den meisten Börsen setzte sich der positive Trend des Vortages fort. Allerdings war die Dynamik vielerorts eher mäßig. Wie schon am Vortag hinkte Schanghai hinterher. Die Erholung des Marktes in den vergangenen Monaten werde angesichts der weiter lahmenden Konjunktur und der noch immer ausbleibenden umfassenden staatlichen Unterstützung kritisch hinterfragt, hieß es. iFlytek verbilligten sich um 5,6 Prozent nach schwachen Geschäftszahlen und ebenso mauem Ausblick des IT-Unternehmens. Der HSI in Hongkong legte dagegen kräftig zu - befeuert von einer Rally bei Technologiewerten (+3,2%). Die UBS hatte sich positiv geäußert. Das Börsendebüt des Teemaschinenherstellers Chabaidao geriet indes zum Fiasko, der Kurs brach um 28 Prozent ein. Positive Einkaufsmanagerdaten stützten in Japan etwas. Die Erholung der US-Halbleiterwerte stützte in Südkorea nur vereinzelt lokale Branchenwerte wie Hanmi Semiconductor (+3,5%). SK Hynix gaben dagegen um 0,4 Prozent nach, Samsung Electronics um 0,8 Prozent. In Sydney waren nach den US-Vorgaben Technologiepapiere gesucht. Der Sektorindex gewann 1,7 Prozent. Ein enttäuschender Zwischenbericht ließ Brambles 6,3 Prozent nachgeben. Northern Star büßten nach schwachen Drittquartalszahlen 3,5 Prozent ein.

CREDIT

Die Risikoprämien am Kreditmarkt fallen am Dienstag. Im Handel ist von einem verbesserten Gesamtmarktumfeld die Rede. Die Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten habe nachgelassen, die Volatilitätsindizes seien zurückgekommen, die europäischen Einkaufsmanagerindizes wiesen in die richtige Richtung und die beginnende Berichtssaison lasse hoffen, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

MUNICH RE

