Zulassung der eHealth-CardLink-Lösung von Redcare Pharmacy heute durch die gematik erteilt. Integration der vollständig digitalen Einlösemethode in die mobile Shop-Apotheke-App von Redcare.

Voraussichtlich Anfang Mai für Kund:innen in Deutschand verfügbar.

Ideale Positionierung von Redcare zur Erschließung zusätzlicher E-Rezept-Kund:innen im Milliardenmarkt für Rezepte in Deutschland. Sevenum, die Niederlande, 23 April 2024. Redcare Pharmacy hat heute erfolgreich die Anbieterzulassung durch die gematik für ihre eHealth-CardLink-Lösung erhalten; zeitgleich wurde ihrem Entwicklungspartner eHealth Experts die Produktzulassung erteilt. Diese innovative Einlösemethode gewährleistet Patient:innen in Deutschland einen niedrigschwelligen, volldigitalen Zugang zu verschreibungspflichtigen Medikamenten aus der Apotheke ihrer Wahl. Nach Umsetzung aller relevanten technischen und organisatorischen Schritte, wird die eHealth-CardLink-Lösung von Redcare voraussichtlich Anfang Mai in die mobile App integriert und Kund:innen zur Verfügung stehen. Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: "Dies ist ein bedeutender Meilenstein sowohl für Redcare Pharmacy als auch für die grundlegende digitale Transformation der Gesundheitslandschaft in Deutschland. Endlich kommen alle Vorteile, die das digitalisierte Rezept mit sich bringt, den Patientinnen und Patienten zu Gute. Mit der elektronischen Gesundheitskarte, einem Smartphone und unserer App können sie ihr Rezept jederzeit und von jedem Ort aus einlösen." Die eHealth-CardLink-Lösung ist eine zusätzliche Einlösemöglichkeit für E-Rezepte neben der bereits bestehenden eGK-Stecklösung in stationären Apotheken, der gematik-App und der gedruckten Version des E-Rezepts mit QR-Code. Kund:innen von Online-Apotheken wird es auch zukünftig möglich sein, sowohl die gematik-App zu nutzen als auch den QR-Code zu scannen, um ihre Rezepte zukünftig einzulösen. Die Nutzung der eHealth-CardLink-Option erfordert jedoch keine separate eGK-PIN, die für die Nutzung der gematik-App erforderlich ist, und ermöglicht darüber hinaus einen papierlosen, vollständig digitalen Einlöseprozess. Das elektronische Rezept ist seit Januar 2024 verpflichtend, was die Akzeptanz unter Personen im Gesundheitswesen erheblich gefördert hat. Es wird geschätzt, dass mittlerweile mehr als 70 Prozent der Rezepte für gesetzlich versicherte Patient:innen elektronisch ausgestellt werden. Der deutsche Arzneimittelmarkt für verschreibungspflichtige Medikamente ist mit einem geschätzten Wert von rund 50 Milliarden Euro einer der größten in Europa. "Mit unserer Lösung bedienen wir die steigende Nachfrage nach digitalen, komfortablen und sicheren Lösungen für das Gesundheitswesen und versprechen uns davon erhebliche Wachstumschancen in den kommenden Jahren", ergänzt Olaf Heinrich. Ansprechpartnerin Investor Relations:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com Ansprechpartner Presse:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com Über Redcare Pharmacy. Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 11 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.



