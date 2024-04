EQS-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Personalie

Evotec SE ernennt Dr. Christian Wojczewski zum Chief Executive Officer



23.04.2024 / 20:38 CET/CEST

Hamburg, Deutschland - Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, Prime Standard, ISIN: DE 000 566480 9, WKN 566480; NASDAQ: EVO) gibt die Ernennung von Dr. Christian Wojczewski zum Chief Executive Officer ("CEO") von Evotec mit Wirkung zum 1. Juli 2024 bekannt. Dr. Wojczewski ist studierter Chemiker mit über 20 Jahren Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen, zuletzt als CEO von Mediq und bei Linde Healthcare. Dr. Mario Polywka, der Evotec seit dem 03. Januar 2024 als Interim CEO geleitet hat, wird Ende Juni in den Ruhestand gehen und sich auch nicht für eine Verlängerung seines ruhenden Aufsichtsratsmandats zur Wahl stellen, das mit der Hauptversammlung 2024 endet. - Ende der Ad hoc-Mitteilung - Kontakt: Volker Braun, EVP Head of Global Investor Relations & ESG, Evotec SE, Manfred Eigen Campus, Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, Deutschland, Tel.: +49 (0)40 228 999 338, volker.braun@evotec.com



