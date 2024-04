Apple Inc. scheint sich auf starkes Wachstum einzustellen, mit einem geschlagenen Durchschnitt von 4,67% Einkommensüberraschungen in den letzten beiden Quartalen. Der Gigant der Mini-Computer-Branche übertraf im letzten Quartal die Erwartungen mit einem Gewinn von 2,18 $ pro Aktie und für das vorherige Quartal mit 1,46 $ pro Aktie. Die Trendwende höherer Schätzungen lässt auf weitere positive Überraschungen hoffen, besonders in Kombination mit einer soliden Zacks-Rangliste. Trotz eines allgemeinen Abschwungs im chinesischen Markt und einem Rückgang von 19% bei den Smartphone-Lieferungen im ersten Quartal des Jahres bleibt die Aktie attraktiv, auch aufgrund der günstigeren Bewertung und des Potenzials, von einer Änderung zu weniger zinsabhängigen Aktien bei hoher Inflation und steigenden Renditen zu profitieren.

Apples Produkte in der [...]

Hier weiterlesen