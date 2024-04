DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Sydney bleiben die Börsen wegen des Tags des australisch-neuseeländischen Armeekorps (Anzac Day) geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.18 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.112,75 +0,1% +5,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.702,25 +0,5% +2,7% Euro-Stoxx-50 5.024,14 +0,3% +11,1% Stoxx-50 4.425,60 +0,3% +8,1% DAX 18.186,61 +0,3% +8,6% FTSE 8.084,21 +0,5% +3,8% CAC 8.131,78 +0,3% +7,8% Nikkei-225 38.460,08 +2,4% +14,9% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 130,43 -0,53 -6,35 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,56 +0,06 -0,01 US-Rendite 10 J. 4,65 +0,04 +0,77

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,73 83,36 -0,8% -0,63 +14,1% Brent/ICE 87,87 88,42 -0,6% -0,55 +14,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,145 28,59 -1,6% -0,45 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.314,28 2.322,02 -0,3% -7,75 +12,2% Silber (Spot) 27,10 27,31 -0,8% -0,21 +14,0% Platin (Spot) 913,75 912,40 +0,1% +1,35 -7,9% Kupfer-Future 4,46 4,43 +0,5% +0,02 +14,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Gewinnen der beiden Vortage - insbesondere bei Technologieaktien - könnte an den US-Börsen zur Wochenmitte eigentlich eine Atempause angezeigt sein. Dank Texas Instruments und Tesla deutet der Future auf den technologielastigen Nasdaq-100-Index aber auf weitere Kursgewinne hin, während in der Breite das Plus moderater ausfallen dürfte. Am Vortag hatte die Zinssenkungsfantasie seit längerem zumindest wieder etwas Nahrung erhalten und die Stimmung für Aktien gestützt nach schwächer als gedacht ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus den USA.

Texas Instruments werden vorbörslich über 7 Prozent fester indiziert, Tesla sogar gut 10 Prozent, nachdem beide Unternehmen Quartalszahlen berichtet haben. Der Kurs des Elektroautoherstellers profitierte dabei von der Ankündigung, die Produktpalette zu aktualisieren und die Einführung neuer und darunter auch erschwinglicherer Fahrzeuge zu beschleunigen. Mit den Quartalszahlen enttäuschte Tesla dagegen. Texas Instruments meldete zwar niedrigere Ergebnisse und Umsätze, schnitt aber dennoch besser als erwartet ab. AMD werden 1,4, Intel 1,0 und Nvidia 1,7 Prozent fester indiziert auf Nasdaq.com.

Visa (+2,8%) hat bei Umsatz und Gewinn positiv überrascht. Mastercard liegen 0,9 Prozent höher.

Baker Hughes (-3,3%) litt dagegen unter gestiegenen Kosten und Auftragsrückgängen und wies niedrigere Ergebnisse aus.

Bei Mattel (+1,3%) lief das Geschäft wegen des abgeebbten Barbie-Booms zwar schlechter als im Vergleichszeitraum, der Quartalsverlust fiel aber dennoch besser als befürchtet aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analysten- und Investorenkonferenz 1Q

14:30 US/AT&T Inc, Ergebnis, 1Q

15:00 LU/RTL Group SA, HV

16:30 US/Boeing Co, Ergebnis, 1Q

17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q

22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis, 1Q

23:00 US/International Business Machines, Ergebnis, 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/RWE AG, Ergebnis 1Q

- DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: k.A. zuvor: -10,4 Punkte - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem starken Vortagesplus geht es mit den Kursen an den Aktienmärkten weiter nach oben, wenn auch langsamer. Der bislang positive Verlauf der Berichtssaison treibe viele, die in den vergangenen Wochen ausgestiegen seien, zurück an die Börse, heißt es. Ein besser als erwartet ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex unterstützt allenfalls leicht. Kering knicken nach Zahlenvorlage und Ausblick um 7,8 Prozent ein. Die Umgestaltung der Kernmarke Gucci scheine schwieriger zu sein, als der Markt angenommen habe, stellt Bernstein fest. Andere Luxusaktien wie LVMH oder Richemont zeigen sich davon unbeeindruckt und tendieren etwas fester. Ein Kursdesaster erlebt die Evotec-Aktie, die um bis zu 37 Prozent abstürzt. Die Geschäftszahlen haben die Erwartungen verfehlt, dazu strukturiert sich Evotec um und will sich erst mit Vorlage der Halbjahreszahlen zum weiteren Ausblick äußern. Die Deutsche Börse hat unterdessen gute Quartalszahlen vorgelegt, der Kurs fällt dennoch mit Gewinnmitnahmen um 1,7 Prozent zurück. Bei den Technologiewerten setzt sich die Erholung fort (+2,2%). Händler verweisen auf kräftige nachbörsliche Gewinne von Texas Instruments, nachdem die Quartalszahlen besser ausgefallen waren als erwartet. Auch ASM International (+10,3%) positive Zahlen vorgelegt. Der Start des Aktienrückkaufprogramms rückt Beiersdorf in den Blick. Der Kurs legt 0,8 Prozent zu. Jeweils nach Quartalszahlen geben Orange um 2,7 Prozent nach und Air Liquide um 1,6 Prozent, während Reckitt Benckiser um 4,6 Prozent zulegen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:30 Di, 17:26 % YTD EUR/USD 1,0687 -0,1% 1,0700 1,0699 -3,2% EUR/JPY 165,56 -0,1% 165,76 165,61 +6,4% EUR/CHF 0,9773 +0,2% 0,9761 0,9744 +5,3% EUR/GBP 0,8592 -0,1% 0,8598 0,8600 -1,0% USD/JPY 154,92 +0,1% 154,91 154,78 +10,0% GBP/USD 1,2439 -0,1% 1,2445 1,2441 -2,2% USD/CNH (Offshore) 7,2682 +0,1% 7,2611 7,2609 +2,0% Bitcoin BTC/USD 66.378,72 +0,0% 66.628,76 66.762,91 +52,4%

Der Kurs des Austral-Dollars zog etwas an gestützt von Inflationsdaten, die Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer versetzten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Im Sog kräftiger Kursgewinne an der Wall Street ist es auch an den Aktienmärkten der Region zumeist steil nach oben gegangen. In den USA hatten Hoffnungen auf Zinssenkungen neue Nahrung erhalten. Zu den Favoriten gehörten in der gesamten Region Aktien aus dem Technologiesektor, nachdem diese auch in den USA die Erholung angeführt hatten. So zogen beispielsweise in Seoul Samsung Electronics um 4,1 und SK Hynix um 5,2 Prozent an, wozu Marktteilnehmer auf das über 3-prozentige Plus bei Nvidia als Vorlage verwiesen. In Tokio verteuerten sich Renesas Electronics um 10,5, Tokyo Electron um 7,1, Advantest um 3,6 und Sony um 2,8 Prozent. Auch in Hongkong stützten Technologieaktien (+3,4%). Schanghai hing erneut etwas zurück. Schlusslicht war Sydney. Bremsend wirkten neue Inflationsdaten, die Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer versetzten. Unter den Einzelwerten legten in Hongkong Huaneng Power International um 1,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen höheren Nettogewinn in Aussicht gestellt hatte. Tianqi Lithium brachen um 18 Prozent ein als Folge einer Gewinnwarnung. Im Sog verbilligten sich Ganfeng Lithium um knapp 5 Prozent. Kräftige Kursgewinne verzeichneten in Seoul die Aktienkurse von Batterieherstellern, nachdem Tesla Geschäftszahlen präsentiert hatte. Zwar verfehlte Tesla die Erwartungen, die Strategie überzeugte aber. In Sydney sackten Cleanaway Waste Management um 10 Prozent ab, es gibt keine Übernahmegespräche mit Seven Group. Regis verbesserten sich um 4,8 Prozent, gestützt von einem bestätigten Jahresausblick.

CREDIT

Die Risikoprämien verändern sich nur noch wenig. Nach der kräftigen Einengung der vergangenen Tage treten sie nun mehr oder weniger auf der Stelle. Im Handel ist von einem verbesserten Gesamtmarktumfeld die Rede. Der Ifo-Index ist gut ausgefallen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

LUFTHANSA

Der neue Tarifvertrag zwischen der Lufthansa und der Kabinengewerkschaft Ufo ist in trockenen Tüchern. Die Mitglieder der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO) bei Lufthansa haben das vor knapp zwei Wochen vereinbarte Tarifpaket in einer Urabstimmung angenommen.

SIEMENS MOBILITY

soll für eine neue Eisenbahnschnellstrecke auf der arabischen Halbinsel moderne Leit- und Sicherungstechnik ETCS Level 2 liefern. Zusammen mit seinem Partner Hassan Allam Construction bekam die Siemens-Bahntochter den Auftrag vom Streckenbetreiber Etihad Rail.

VOLKSWAGEN

will in China mit neuen Kooperationen und neuer Plattform seine Marktstellung verteidigen. Bis 2026 soll Kostenparität zum lokalen Wettbewerb im Kompaktsegment erreicht werden.

ENCAVIS

Die Annahmefrist für die Aktien im Zusammenhang mit der Übernahme von Encavis durch ein KKR-Konsortium ist am Mittwoch angelaufen, sie endet am 29. Mai um Mitternacht.

April 24, 2024 07:22 ET (11:22 GMT)

HOCHTIEF

stockt seine Beteiligung am Bergbaudienstleister Thiess auf 60 Prozent auf.

MTU AERO ENGINES

hat sich über ein Schuldscheindarlehen Geld besorgt. Der Konzern hat ein Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro abgeschlossen. Die Offerte sei zweieinhalbfach überzeichnet gewesen.

AIR LIQUIDE

Widrige Wechselkurseffekte und ein Rückgang der Energiepreise haben Air Liquide im ersten Quartal einen Umsatzrückgang beschert. Energiepreisveränderungen werden vertragsgemäß an die großen Industriekunden weitergereicht.

AMAZON

Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat für Amazon eine Geldstrafe von 10,7 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Vorwürfen unlauterer Geschäftspraktiken festgesetzt.

GOOGLE

wird nicht wie ursprünglich geplant bereits Ende des Jahres die Art und Weise ändern, wie Kunden Werbung in seinem Web-Browser Chrome erreicht. Das Unternehmen teilte mit, dass es nicht in der Lage sein würde, Cookies von Dritten im Rahmen des bisherigen Zeitplans zu eliminieren.

KÜHNE HOLDING

Die Holding des Speditionsmilliardärs Klaus-Michael Kühne übernimmt das bayrische Pharmaunternehmen Aenova und erweitert damit ihren Anlagefokus.

ENI

Die niedrigeren Gaspreise haben Eni im ersten Quartal einen Gewinneinbruch beschert. Die Aktionäre können sich aber über mehr Aktienrückkäufe freuen.

IBERDROLA

hat bei sinkenden Einnahmen zum Jahresauftakt mit Hilfe von Sondererträgen einen Anstieg des Nettogewinns verzeichnet.

ORACLE

will den Hauptsitz des Unternehmens nach Aussagen von Gründer und CEO Larry Ellison nach Nashville verlegen.

ORANGE

hat im ersten Quartal dank eines starken Umsatzwachstums in Afrika und dem Nahen Osten einen höheren Umsatz erzielt und die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt.

ROYAL KPN

hat im ersten Quartal hauptsächlich wegen einmaliger Refinanzierungskosten einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Umsatz legte zu. Das niederländische Telekommunikationsunternehmen hob die Prognose für das Gesamtjahr um einen Wimpernschlag an.

LLOYDS BANKING

hat seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, nachdem die britische Bank für das erste Quartal eine etwas besser als erwartete Nettozinsmarge meldete.

RECKITT BENCKISER

Der Umsatz von Reckitt Benckiser ging im ersten Quartal weniger stark zurück als befürchtet, obwohl die Absatzvolumina unterhalb der Marktschätzungen lagen. Der britische Konsumgüterkonzern bestätigte seine Jahresprognose.

SK HYNIX

plant zusätzliche Investitionen in Höhe von umgerechnet rund 13,6 Milliarden Euro in den Ausbau seiner Halbleiterproduktionskapazitäten in Südkorea, um die wachsende Nachfrage nach Chips für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu bedienen.

TEXAS INSTRUMENT

nach rückläufigen Umsätzen in allen Endmärkten zu Jahresbeginn weniger verdient. Chief Executive Haviv Ilan sprach von Schwächen in allen Endmärkten.

VOLVO CAR

hat im ersten Quartal bei sinkenden Umsätzen unter dem Strich weniger verdient. Nach einem Absatzplus von 12 Prozent im ersten Quartal rechnet Volvo Car auch in den kommenden Quartalen mit einer robusten Nachfrage nach seinen Fahrzeugen.

April 24, 2024 07:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.