AUSTRIACARD HOLDINGS AG

INFORM LYKOS SA (Mitglied der AUSTRIACARD HOLDINGS AG): Wegbereiter einer neuen Ära im Gesundheitswesen durch die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitssystems



25.04.2024 / 10:48 CET/CEST

Pressemitteilung





Pressemitteilung Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG, ein führender Anbieter von sicheren digitalen Technologielösungen, steht in Griechenland mit ihre Tochtergesellschaft INFORM im Mittelpunkt eines entscheidenden Projekts, das das öffentliche Gesundheitssystem verändern wird. Mit der Digitalisierung seiner Archive ebnet INFORM den Weg in eine neue Ära des Gesundheitssystems, in der die unmittelbare und effektive Patientenversorgung im Vordergrund steht. Eine bahnbrechende Kollaboration INFORM hat in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen die abschnittsweise Digitalisierung der Archive des öffentlichen Gesundheitssystems übernommen, ein Projekt, das nach einer Ausschreibung durchgeführt und durch Wiederherstellungsfonds finanziert wird. Ziel: Verbesserte Patientenversorgung Im Mittelpunkt des Projekts steht die Digitalisierung und elektronische Verwaltung der historischen Aufzeichnungen von Patientenakten in Gesundheitseinrichtungen in ganz Griechenland. Die Digitalisierung von über 197 Millionen Seiten und Bildern, darunter Krankenakten, Röntgenbilder und EKG/EEG-Filme, wird autorisierten Nutzern sofortigen und sicheren Zugang zu wichtigen medizinischen Informationen bieten. Vorteile für Patienten und für das Gesundheitssystem Die Fertigstellung des Projekts wird sowohl für die Patienten als auch für das Gesundheitssystem eine Reihe von Vorteilen mit sich bringen: - Bessere Versorgung: Der unmittelbare Zugang zu medizinischen Daten wird zu schnelleren und effizienteren Gesundheitsdiensten führen und damit die Qualität der Versorgung der Patienten verbessern. - Geringere Kosten: Die Vermeidung von doppelten Tests und eine verbesserte Datenverwaltung führen zu Ressourceneinsparungen und Kostensenkungen für das Gesundheitssystem. - Modernisierung: Die Digitalisierung wird das öffentliche Gesundheitssystem in das digitale Zeitalter bringen und somit die Verwaltung und Effizienz verbessern. Manolis Kontos, CEO der Gruppe AUSTRIACARD HOLDINGS AG, sagt: "Wir sind sehr stolz darauf, dieses bahnbrechende Projekt zu realisieren, das das öffentliche Gesundheitssystem verändern wird. Die Digitalisierung wird den Patienten erhebliche Vorteile bringen und die Qualität und Effizienz der Versorgung verbessern." Dimitris Kontinos, Direktor für digitale Technologien bei INFORM LYKOS SA (Mitglied von AUSTRIACARD), fügte hinzu: "Die Digitalisierung der Archive des öffentlichen Gesundheitswesens wird den Grundstein für ein patientenfreundliches digitales Gesundheitssystem legen, das an die modernen Bedürfnisse und Anforderungen angepasst ist." ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Technologieunternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement für den Finanz-, Regierungs- und Privatsektor. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 2.700 Mitarbeiter und ist an der Athener und Wiener Börse notiert (ACAG). ### Ansprechpartnerin: Theoni Dimopoulou, Leiterin Unternehmenskommunikation und Marketing der Gruppe Tel.: T: +43 (1) 61065 - 355 E-Mail: t.dimopoulou@austriacard.com Website: www.austriacard.com Symbol: ACAG ISIN: AT0000A325L0 Börsenplätze: Wien Prime Market, Athen Main Market



25.04.2024 CET/CEST