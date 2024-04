EQS-Ad-hoc: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

Adler Group S.A. trifft unverbindliche Grundsatzeinigung mit Anleihegläubigern über Restrukturierung



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Adler Group S.A. trifft unverbindliche Grundsatzeinigung mit Anleihegläubigern über Restrukturierung Luxemburg, 25. April 2024 - Adler Group S.A. ("Adler Group" und zusammen mit ihren Tochtergesellschafen, die "Gruppe") ist gegenwärtig in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem sog. Steering Committee bestehend aus Anleihegläubigern ("SteerCo"), um unter anderem bestehende Finanzverbindlichkeiten zu refinanzieren und zu verlängern, bestehende Finanzverbindlichkeiten teilweise nachrangig zu stellen und Instrumente, die die Mehrheit der Stimmrechte an der Adler Group repräsentieren, an Anleihegläubiger auszugeben. Diese Gespräche haben zu einer unverbindlichen Grundsatzeinigung geführt und die Parteien zielen darauf ab, zeitnah eine Lock-up-Vereinbarung ("Lock-up-Vereinbarung") mit den Mitgliedern des SteerCo und weiteren Anleihegläubigern der Gruppe zu schließen. Weitere Informationen werden nach Unterzeichnung einer Lock-up-Vereinbarung veröffentlicht. Ob eine Lock-up-Vereinbarung geschlossen wird, steht noch nicht fest, da die Parteien noch keine endgültige Einigung erzielt haben. Mitteilende Person: Gundolf Moritz, Head of Financial Communications +49 151 23680993 g.moritz@adler-group.com Großherzogtum Luxemburg, 25. April 2024 Adler Group S.A. Verwaltungsrat





