Finanzkennzahlen legen solides Fundament

Honeywell International Inc (NASDAQ:HON) hat im ersten Quartal des Jahres 2024 Stärke und Anpassungsfähigkeit in einem dynamischen globalen Markt bewiesen. Das multinationale Konglomerat, das in verschiedenen Industrien tätig ist, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Gebäudetechnologien und Leistungsmaterialien, verzeichnete einen Netto-Umsatzanstieg von $8,864 Millionen auf $9,105 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Das Nettoeinkommen stieg auf $1,463 Millionen und zeigt eine solide operative Leistung, insbesondere im Segment der Luftfahrttechnologien.

Trotz eines leichten Rückgangs der Produktverkäufe von $6,310 Millionen auf $6,263 Millionen, wurde dies durch einen Anstieg der Dienstleistungsverkäufe von $2,554 Millionen auf $2,842 Millionen mehr als ausgeglichen. Insbesondere das Segment der Luftfahrttechnologien stach hervor, mit einer beeindruckenden Umsatzsteigerung von $558 Millionen, angetrieben durch höhere [...]

