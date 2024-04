American Express meldet beachtliche interne Aktientransaktionen, die in einer jüngsten Meldung an die SEC offenbart wurden. Der Vorstandsvorsitzende, dessen Name im Rahmen der spezifischen Anweisungen weggelassen wird, hat einen erheblichen Anteil seiner Unternehmensaktien verkauft. Dies umfasst den Verkauf von über 35.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa $238,58 und zusätzliche 3.700 Aktien zu einem Preis von rund $239,14, wodurch ca. $9,276,392 erlöst wurden. Diese Transaktion deutet auf ein bemerkenswertes Umdenken bei der Investition des Vorstandsvorsitzenden in das Unternehmen hin. Der Markt und die Investoren beobachten solche Insideraktionen genau, um mögliche Signale für die Unternehmensstimmung und die finanzielle Gesundheit zu deuten. Besonders erwähnenswert ist, dass die Aktie trotz dieser Verkäufe eine beachtliche Wertsteigerung von annähernd 10% in einer Woche [...]

