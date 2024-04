Chevron, einer der größten Ölkonzern der USA, konnte im ersten Quartal trotz Herausforderungen seine Gewinne über den Erwartungen halten. Die Gesellschaft verzeichnete einen Profit von 5,5 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, als 6,57 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet wurden. Doch auch mit diesem Rückgang konnten die Erwartungen übertroffen werden, was durch Übernahmen gesteigerter Öl- und Gasvolumen unterstützt wurde. Die Gesamtproduktion stieg um 12%, was besonders auf die kürzlich erworbenen Unternehmen in den USA zurückzuführen ist.

US-Produktion stärkt Ergebnisse

Chevrons US-Produktion wuchs um bemerkenswerte 35% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Steigerung, zusammen mit dem Erreichen wichtiger Projektmeilensteine, zeichnete für den beachtlichen Quartalsgewinn verantwortlich. Trotz der positiven Entwicklung sah sich das Unternehmen [...]

