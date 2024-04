Boeing befindet sich derzeit in einem der bedeutendsten Führungswechsel seit Jahrzehnten. Ein vormals favorisierter Kandidat für den CEO-Posten hat sich kürzlich aus dem Rennen zurückgezogen, was die Suche nach der neuen Spitze beeinflusst. Die Person, die als Nachfolger in Betracht gezogen wurde, eine herausragende Führungspersönlichkeit in einem globalen Heiz- und Lüftungsunternehmen und Mitglied des Direktoriums, bekräftigte das Engagement für das derzeitige Unternehmen und schied aus dem Auswahlprozess aus. Intern gibt es ebenfalls einen vielversprechenden Kandidaten, der nach einem Vorfall mit einem Flugzeugtyp des Herstellers und damit verbundenen Schwierigkeiten in der Produktion zum neuen operativen Leiter ernannt wurde. Die Herausforderung besteht nun darin, die Fertigungsprozesse zu verbessern und sich auf die Auswahl [...]

Hier weiterlesen