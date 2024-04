Advanced Micro Devices (AMD) bereitet sich auf die Bekanntgabe der Quartalsergebnisse am Dienstag, dem 30. April, vor, während Analysefirmen weiterhin eine positive Einstellung zur Aktie des Chip-Herstellers haben, aber mit gemischten Erwartungen an das kurzfristige Wachstum herangehen. Ein Marktforschungsunternehmen hat kürzlich das Kursziel für AMD von 200 $ auf 185 $ gesenkt und betont, dass die MI300 Produktlinie trotz des harten Wettbewerbs zu einem Umsatz von mehr als 5 Milliarden $ im Jahr 2024 führen könnte. Es wird erwartet, dass AMDs Bruttomargen konstant bleiben und sich in der zweiten Jahreshälfte durch eine bessere MI300-Mischung und eine Erholung des Xilinx-Geschäfts verbessern könnten. Das Unternehmen verzeichnet eine starke Marktkapitalisierung von 254,38 Milliarden $ und trotz eines leichten Rückgangs der Umsatzwachstumsrate im letzten [...]

