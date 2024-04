Fast die Hälfte der kanadischen Fahrer nimmt wahr, dass die Straßenverhältnisse im Vergleich zum Vorjahr unsicherer geworden sind. Diese Besorgnis wird durch das Eingeständnis vieler Fahrer verstärkt, sie selbst würden vom Verkehr abgelenkt. Nahezu ein Drittel ist bereits in einen Unfall verwickelt gewesen oder hatte eine Beinahekollision aufgrund eigener Ablenkung am Steuer. Laut einer aktuellen Untersuchung geben 31 Prozent der Befragten an, dass sie während der Fahrt Arbeitstelefonate führen oder Nachrichten versenden. Ein offizielle Betriebsrichtlinie zum Thema Ablenkung am Steuer scheint dabei positive Effekte zu haben: 82 Prozent derjenigen, deren Arbeitgeber solch eine Richtlinie vorgibt, halten sich daran.

Elterliche Vorbildfunktion

Die Studie verdeutlicht ferner, dass 61 Prozent der Elternteile in Kanada [...]

