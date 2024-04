Amazon.com, der Gigant des E-Commerce, spürt zunehmend den Druck von Investoren, eine Dividende anzubieten, da das Unternehmen nun zu den wenigen großen US-Technologie- und Wachstumsunternehmen gehört, die keine regelmäßigen Ausschüttungen an Aktionäre vornehmen. Die Alphabet Inc., Muttergesellschaft von Google, hat erst kürzlich Dividenden eingeführt und folgt damit Meta-Plattformen, welche bereits im Februar Dividenden verkündeten. Diese Ankündigungen resultierten in spürbaren Kurssteigerungen der jeweiligen Aktien, obwohl dies nicht der einzige Faktor war. Demnach bleiben Amazon und Tesla die einzigen Unternehmen der sogenannten Magnificent Seven, die keine Dividenden zahlen, während Unternehmen wie Microsoft, Apple und Nvidia schon seit über zehn Jahren Dividenden ausschütten. Analysten weisen darauf hin, dass Dividenden [...]

Hier weiterlesen