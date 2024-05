Xiaomi Aktien erleben einen leichten Abwärtstrend mit einem aktuellen Kurs von 2,06 €, was einem Rückgang von -2,35% in der letzten Woche entspricht. Nach einer beeindruckenden Kurssteigerung in den vergangenen Wochen, die ihren Höhepunkt mit einem Wert von 17,88 HKD Ende April fand, mehren sich nun die Anzeichen einer möglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...