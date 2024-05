Im letzten Jahr konnte die Aktie von Walt Disney die Zacks Media Conglomerates Branche mit einem Zuwachs von +10,8% gegenüber -0,1% übertreffen. Das Unternehmen profitiert von einem starken Wiederaufleben seiner Themenparks im In- und Ausland. Neue Attraktionen wie das Frozen Themenland im Hongkong Disneyland und im Walt Disney Park in Paris sowie das Zootopia Themenland im Shanghai Disney sollen den Aussichten des Themenparkgeschäfts zu weiteren Aufschwüngen verhelfen. Dennoch kämpft Disney+ mit steigenden Investitionen in Inhalte, was die Rentabilität belasten könnte. Das verschuldete Bilanzblatt des Unternehmens bleibt ein Sorgenkind, ebenso wie der harte Wettbewerb im Streamingmarkt mit Netflix und Amazon Prime Video. Überdies plant Kroger, den eigenen Mitgliedern des Boost Programms Disney+ ohne zusätzliche Kosten [...]

