MORNING BRIEFING - USA/Asien -3

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Wegen des Mai-Feiertages findet an der Börse in Schanghai kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen und dabei dürfte es angesichts enttäuschend hoher Inflationsraten vorerst auch bleiben. Sie beschloss aber zugleich, das Tempo des Bilanzabbaus zu verringern. Fed-Chairman Jerome Powell deutete in seiner Pressekonferenz an, dass er eine Zinssenkung in diesem Jahr für keine sichere Sache hält, eine Zinsanhebung aber eher wenig wahrscheinlich ist. "Es ist unwahrscheinlich, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung ist", sagte Powell. Um die Zinsen anzuheben, brauche die Fed "überzeugende Anhaltspunkte" dafür, dass ihre Geldpolitik nicht straff genug sei. Aktuell gehe man davon aus, dass der Restriktionsgrad ausreichend sei. Eine Leitzinssenkung wiederum könnte Powell zufolge von einer unerwarteten Abschwächung des Arbeitsmarkts ausgelöst werden. "Es gibt einen Pfad, der zu keiner Zinssenkung führt und es gibt einen Pfad, der zu einer Zinssenkung führt", sagte Powell. Er wisse nicht, welcher Pfad wahrscheinlicher sei. Der Fed-Chairman betonte die Entschlossenheit der Fed, die Inflation auf 2 Prozent zu senken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 IE/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 212.000 zuvor: 207.000 Handelsbilanz März PROGNOSE: -69,50 Mrd USD zuvor: -68,90 Mrd USD Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +0,5% gg Vq 4. Quartal: +3,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +4,0% gg Vq 4. Quartal: +0,4% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 51,9 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.071,00 +0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.541,50 +0,6% Nikkei-225 38.305,61 +0,1% Hang-Seng-Index 18.155,20 +2,2% Kospi 2.713,20 +0,8% Shanghai-Composite FEIERTAG S&P/ASX 200 7.596,70 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN

02.05.:

Uneinheitlich - Die Anleger verarbeiteten die Zinsentscheidung der US-Notenbank, heißt es aus dem Markt. Die US-Notenbank hatte den Leitzins angesichts der hartnäckigen Inflation wie erwartet unverändert gelassen. In Tokio gibt der Nikkei-Index leicht nach, erholt sich aber wieder von deutlicheren Abgaben. Belastet wurde der Index zunächst von einer zeitweisen deutlichen Aufwertung der japanischen Währung. Ein starker Yen geht zu Lasten der japanischen Exportwerte. Am Markt wird spekuliert, dass die japanischen Währungshüter am Devisenmarkt interveniert haben könnte, um die Talfahrt der japanischen Währung zu stoppen. In Hongkong steigt der Hang-Seng-Index deutlich an, in Südkorea gibt der Kospi indessen leicht nach. Die weithin erwartete Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, wird von den Händlern weitgehend ignoriert, da die Märkte ihre abwartende Haltung bereits eingepreist haben, so Kiwoom Securities-Analyst Han Ji-young. An der Börse in Sydney rückt der S&P/ASX nach den deutlichen Vortagesabgaben leicht vor. Hier hatten Zinserhöhungsspekulationen zur Wochenmitte belastet.

01.05.:

Leichter - Während an den meisten asiatischen Börsen wegen des Feiertags zum 1. Mai nicht gehandelt wurde, verbuchten die geöffneten Handelsplätze Abgaben - vor allem in Australien ging es deutlicher bergab. Man sei den negativen US-Vorgaben gefolgt, hieß es. Der japanische Einkaufsmanagerindex für April im verarbeitenden Gewerbe markierte zwar ein Achtmonatshoch, blieb aber im unterhalb der Wachstumsschwelle. Lasertec schnellten um 14,9 Prozent nach oben nach Quartalszahlen oberhalb der Erwartungen. Mitsui & Co verloren nach Zahlenausweis und der Ankündigung eines Aktiensplits sowie eines Aktienrückkaufs 1,1 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen US-Handel am Mittwoch haben Qualcomm 4,1 Prozent zugelegt. Der Hersteller von Chips insbesondere für Mobiltelefone hat gute Geschäftszahlen für sein zweites Quartal des Fiskaljahres vorgelegt. Der Umsatz lag minimal über den Markterwartungen. Der bereinigte Gewinn übertraf die Konsensschätzung. Ebay gaben 3,3 Prozent nach. Der Konzern hat im ersten Quartal solide Ergebnisse erzielt. Die Prognose für das Gesamtjahr lag allerdings leicht unter den Erwartungen. Ebay schafft es weiterhin nicht, wieder zu wachsen. Exxon wird offenbar grünes Licht von der Wettbewerbsbehörde FTC für die Übernahme des Schieferölspezialisten Pioneer Natural Resources für 60 Milliarden US-Dollar erhalten. Die Exxon-Aktie gab 0,2 Prozent nach, Pioneer stiegen um 0,5 Prozent.

WALL STREET

01.05.: INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.903,29 +0,2% 87,37 +0,6% S&P-500 5.018,39 -0,3% -17,30 +5,2% Nasdaq-Comp. 15.605,48 -0,3% -52,34 +4,0% Nasdaq-100 17.318,55 -0,7% -122,14 +2,9% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,165 Mrd Gewinner 495 Verlierer 2.333 unverändert 69

Leichter - Die US-Notenbank sorgte mit ihren Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs für ein Strohfeuer. Am Aktienmarkt erholten sich die Indizes zunächst kräftig und drehten klar ins Plus, am Anleihemarkt kamen die Renditen deutlich zurück. Allerdings fiel die Erholung am Aktienmarkt im Späthandel wieder völlig zusammen. Nachdem zuletzt die Zinssenkungshoffnungen immer wieder Dämpfer erhalten hatten und im Markt vereinzelt sogar über eine mögliche Zinserhöhung als nächstem Schritt spekuliert wurde, hatte die Aussage von US-Notenbankchef Powell für Auftrieb gesorgt, dass es unwahrscheinlich sei, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung ist. Später sagte er aber auch, dass es nicht sicher sei, ob die Notenbank ihre Zinsen in diesem Jahr senken könne. Darauf kamen die Aktienkurse wieder zurück. AMD büßten 9,0 Prozent ein. Der Chiphersteller hatte mit dem Umsatz im ersten Quartal enttäuscht. Das starke Minus wurde auch damit erklärt, dass die Erwartungen wegen des KI-Hypes sehr hoch seien, sodass sogar die erhöhte Prognose für die KI-Chipproduktion den Markt nicht zufriedengestellt habe. Super Micro Computer - das Unternehmen gilt ebenfalls als KI-Profiteur - enttäuschte mit dem Umsatz im dritten Quartal, der Kurs rauschte um über 14 Prozent abwärts. Im Sog mit AMD und Super Micro Computer gaben Nvidia um 3,9 Prozent nach. Amazon verbesserten sich um 2,2 Prozent. Der Online-Riese meldete einen Umsatzanstieg von 13 Prozent, mithin für ein erstes Quartal einen Rekordumsatz. Der Pharmakonzern Pfizer (+6,1%) übertraf die Erwartungen und hab dazu die Ergebnisprognose an. Johnson & Johnson versucht, mit einem Vergleichsangebot über fast 6,5 Milliarden Dollar zehntausende von Talkum-Klagen aus der Welt zu schaffen. Der Kurs gewann 4,6 Prozent.

30.04.: INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.815,92 -1,5% -570,17 +0,3% S&P-500 5.035,69 -1,6% -80,48 +5,6% Nasdaq-Comp. 15.657,82 -2,0% -325,26 +4,3% Nasdaq-100 17.440,69 -1,9% -342,02 +3,7% Mittwoch Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,066 Mrd 1,165 Mrd 0,862 Mrd Gewinner 1.700 495 1.997 Verlierer 1.102 2.333 811 unverändert 74 69 77

Schwach - Ungünstig ausgefallene Preisdaten und die am Mittwoch anstehenden Entscheidungen und Aussagen der US-Notenbank trübten die Stimmung und sorgten für Verkäufe. Zugleich stiegen am Anleihemarkt die Marktzinsen wieder deutlich, im Zweijahresbereich wurde die 5-Prozent-Marke überschritten. Auslöser war ein deutlicher als erwartet gestiegener Arbeitskostenindex in den USA im ersten Quartal. Mit Blick auf die beharrlich zu hohe Inflation und die am Mittwoch tagende US-Notenbank schürte das Unbehagen, dass sich die Geldpolitiker zum weiteren Zinskurs falkenhaft auslassen könnten. Dass der Index des US-Verbrauchervertrauens im April deutlich schlechter ausfiel als gedacht, drückte zusätzlich auf die Stimmung. Am Aktienmarkt dominierten Quartalsberichte das Geschehen. Coca-Cola verdiente im ersten Quartal mehr und setzte mehr um als erwartet und erhöhte die Prognose für den organischen Umsatz. Die Aktie büßte dennoch 0,4 Prozent ein. McDonald's (-0,2%) verdiente im ersten Quartal weniger als von Analysten erwartet, blieb mit dem Umsatz aber knapp über den Schätzungen. Das Industriekonglomerat 3M setzte mehr um und verdiente auch mehr als erwartet. Die Aktie gewann 4,7 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 02, 2024 01:46 ET (05:46 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Eli Lilly stiegen um 6,0 Prozent. Starke Verkaufszahlen beim Diabetes-Medikament Mounjaro sowie dem Medikament Zepbound zur Gewichtsabnahme trieben den Gewinn des US-Pharmakonzerns deutlich in die Höhe.

US-ANLEIHEN

01.05.:

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,96 -8,3 5,04 53,8 5 Jahre 4,65 -6,7 4,72 65,0 7 Jahre 4,64 -6,4 4,71 67,2 10 Jahre 4,63 -5,3 4,68 75,0 30 Jahre 4,75 -3,7 4,78 77,7

Mit den Aussagen, der Fed, dass der nächste Zinsschritt keine Erhöhung sein dürfte, sanken am Anleihemarkt die Renditen wieder deutlich. Renditedrückend wirkte laut Marktteilnehmer auch, dass die US-Notenbank ab Juni ihren Bilanzabbau deutlich verringern wolle, weil dies Druck von den Marktzinsen nehme.

30.04.:

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,04 +6,1 4,98 61,9 5 Jahre 4,72 +7,1 4,64 71,5 7 Jahre 4,71 +7,4 4,63 73,6 10 Jahre 4,68 +7,0 4,61 80,4 30 Jahre 4,79 +5,5 4,73 81,6

Die Renditen am Anleihemarkt steigen wieder deutlich, weil unerwartet hoch ausgefallen Arbeitskosten in den USA im ersten Quartal gegen baldige Zinssenkungen sprachen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0713 +0,0% 1,0710 1,0683 -3,0% EUR/JPY 166,92 +0,8% 165,61 168,38 +7,3% EUR/CHF 0,9820 +0,0% 0,9819 0,9822 +5,8% EUR/GBP 0,8548 -0,0% 0,8551 0,8554 -1,5% USD/JPY 155,80 +0,8% 154,56 157,61 +10,6% GBP/USD 1,2533 +0,1% 1,2523 1,2489 -1,5% USD/CNH 7,2366 +0,0% 7,2339 7,2421 +1,6% Bitcoin BTC/USD 57.274,70 -1,0% 57.835,95 56.984,03 +31,5%

01.05.:

Der Dollar geriet mit den sinkenden Marktzinsen unter Druck. Der Dollarindex büßte 0,2 Prozent ein. Der Euro stieg auf 1,0690 Dollar, zwischenzeitlich waren es 1,0720 gewesen. Im späten US-Handel gab es eine zeitweise deutliche Aufwertung des Yen. Am Markt wird spekuliert, dass die japanischen Währungshüter am Devisenmarkt interveniert haben, um die Talfahrt des Yen gegenüber dem Dollar aufzuhalten. Die starke Bewegung "riecht nach Intervention", so Marc Chandler, Managing Director bei Bannockburn Global Forex.

30.04.:

Der Dollar zog deutlich an, der Dollarindex legte um 0,6 Prozent zu, gestützt von der Aussicht auf weiter auf sich warten lassende Zinssenkungen nach einem höher als erwartet ausgefallenen Arbeitskostenindex.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,52 79 +0,7% +0,52 +9,6% Brent/ICE 83,95 83,44 +0,6% +0,51 +9,8%

01.05.:

Die Ölpreise fielen kräftig um bis zu 3,3 Prozent, nachdem die wöchentlichen US-Ölvorräte wider Erwarten deutlich gestiegen waren.

30.04.:

Die Ölpreise gaben um bis zu 1,2 Prozent nach, wozu auch der feste Dollar beitrug, weil er das Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.315,81 2.319,22 -0,1% -3,41 +12,3% Silber (Spot) 26,55 26,66 -0,4% -0,11 +11,7% Platin (Spot) 960,70 954,70 +0,6% +6,00 -3,2% Kupfer-Future 4,57 4,55 +0,3% +0,01 +16,8%

01.05.:

Ein Profiteur der sinkenden Zinsen und des leichteren Dollar war das Gold. Die Feinunze verteuerte sich um 29 Dollar auf 2.315 je Feinunze.

30.04.:

Gold wurde verkauft. Der Goldpreis sackte um 43 Dollar je Feinunze auf 2.292 ab und damit das niedrigste Niveau seit gut 3 Wochen. Dazu trugen neben dem festen Dollar die steigenden Anleiherenditen bei.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

USA - Drogenpolitik

Die US-Regierung arbeitet Kreisen zufolge an einem Plan zur Neueinstufung von Marihuana als weniger gefährliche Droge.

USA - Konjunktur

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im April etwas deutlicher als erwartet gewachsen. Laut dem ADP-Arbeitsmarktbericht entstanden 192.000 zusätzliche Stellen. Ökonomen hatten ein Plus von 183.000 Jobs vorausgesagt. Im März waren unter dem Strich 208.000 Arbeitsplätze hinzugekommen und damit 24.000 mehr als ursprünglich gemeldet.

USA - Konjunktur

Die Zahl der offenen Stellen in den USA hat im März etwas deutlicher als erwartet abgenommen auf 8,49 (Februar revidiert: 8,81) Millionen. Analysten hatten einen Rückgang auf 8,69 Millionen prognostiziert.

USA - Konjunktur

Die Aktivität in der US-Industrie hat im April stagniert. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 50,0 von 51,9 Punkten im März. Volkswirte hatten einen Stand von 49,9 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,9 ermittelt worden.

USA - Konjunktur

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der USA ist im April gesunken. Der vom Institute für Supply Management (ISM) erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 49,2 (März: 50,3) Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 50,1 Punkte prognostiziert.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände stiegen in der Woche zum 26. April um 7,265 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten einen dagegen Rückgang um 1,5 Millionen Barrel vorhergesagt.

AMAZON

hat im ersten Quartal 2024 einen Rekordumsatz erzielt, angetrieben vom KI-Boom, der das Wachstum im Geschäftsbereich Cloud-Computing ankurbelte. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 143,3 Milliarden Dollar, ein Rekordhoch für ein erstes Quartal. Der Gewinn mehr als verdreifachte sich auf 10,4 von 3,2 Milliarden Dollar. Beide Eckdaten übertrafen die Erwartungen der Wall Street.

AMD

hat im ersten Quartal 1,013 (Vorjahr: 0,970) Milliarden Dollar bzw. auf bereinigter Basis 62 Cents je Aktie bei einem Umsatz von 5,47 (5,35) Milliarden Dollar verdient. Von Factset befragte Analysten hatten einen Gewinn von 62 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 5,48 Milliarden Dollar erwartet. Mit derUmsatzprognose für das laufende Quartal übertraf AMD die kursierenden Schätzungen.

DUPONT DE NEMOURS

hat zwar zwar einen Umsatzrückgang im Quartal verzeichnet, hob aber den Ausblick für das laufende Jahr an. Der Nettogewinn belief sich auf 164 (Vorjahr: 257) Millionen Dollar oder bereinigt 79 Cent je Aktie. Analysten hatten 65 Cent erwartet. Der Umsatz fiel um 2,9 Prozent auf 2,93 Milliarden Dollar, übertraf jedoch die Erwartungen der Analysten von 2,81 Milliarden. Für das laufende Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 3,03 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 84 Cent, was über den Erwartungen der Analysten liegt.

EBAY

hat im ersten Quartal solide Ergebnisse erzielt. Die Prognose für das Gesamtjahr lag allerdings leicht unter den Erwartungen. Ebay schafft es weiterhin nicht, wieder zu wachsen. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über der hauseigenen Prognose von 2,5 bis 2,24 Milliarden Dollar und über der Analystenprognose von 2,53 Milliarden Dollar. Das Anzeigengeschäft kletterte dabei um 30 Prozent auf 370 Millionen Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 Dollar. Ebay selbst hatte 1,19 bis 1,23 Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hatten 1,20 Dollar prognostiziert.

EXXON

wird offenbar grünes Licht von der Wettbewerbsbehörde FTC für die Übernahme des Schieferölspezialisten Pioneer Natural Resources für 60 Milliarden US-Dollar erhalten. Die Einigung mit der FTC sehe allerdings vor, dass der frühere Pioneer-CEO Scott Sheffield nicht ins Board von Exxon Mobil einziehen darf, sagten mit den Vorgängen vertretene Personen.

JOHNSON & JOHNSON

hat ankündigte, ein Vergleichsangebot in Höhe von fast 6,5 Milliarden Dollar zur Beilegung von Zehntausenden von Talkum-Klagen zur Abstimmung zu stellen - ein Schritt, um diese Klagen in einem Insolvenzverfahren aus der Welt zu schaffen. Der Gesundheitskonzern will die Klägerinnen über den neuen Vergleichsvorschlag abstimmen lassen.

KRAFT HEINZ

hat die Gewinnerwartungen im ersten Quartal zwar erfüllt, aber weniger umgesetzt. Der Nettogewinn sank auf 801 (836) Millionen Dollar, bereinigt je Akte waren es wie im Konsens erwartet 69 Cent. Der Umsatz verringerte sich um 1,2 Prozent auf 6,411 Milliarden Dollar und lag damit knapp unter der auf 6,429 Milliarden Dollar lautenden Konsensschätzung. Für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen seine Prognose.

LINDE

hat einen langfristigen Vertrag mit dem schwedischen Start-up H2 Green Steel über die Lieferung von Industriegasen für die weltweit erste Großanlage zur Herstellung von grünem Stahl unterzeichnet.

MASTERCARD

hat für das abgelaufene Quartal einen Nettogewinn von 3,01 (2,36) Milliarden Dollar oder bereinigt und je Aktie von 3,31 Dollar berichtet. Analysten hatten lediglich 3,25 Dollar erwartet. Die Einnahmen stiegen um 10 Prozent auf 6,35 Milliarden Dollar und übertrafen damit die von Analysten erwarteten 6,34 Milliarden Dollar leicht.

MICROSOFT

weitete seine Investitionen in Südostasien aus. Der Konzern will 2,2 Milliarden US-Dollar in Cloud- und KI-Infrastruktur in Malaysia stecken. Zuvor hatte Microsoft Investitionen für Indonesien und Thailand bekanntgegeben. Die Investition über vier Jahre baut auf zuvor verkündeten Plänen des Konzerns auf, sein erstes Datenzentrum in Malaysia zu errichten.

MONDELEZ

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 02, 2024 01:46 ET (05:46 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -3-

hat im abgelaufenen Quartal mit höheren Preisen eine schwächere Entwicklung in Nordamerika und geringere Absatzmengen wettgemacht und den Umsatz leicht gesteigert. Der Snack-Hersteller meldete einen Nettogewinn von 1,42 (Vorjahr: 2,08) Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um 1,4 Prozent auf 9,29 Milliarden Dollar zu und übertraf die Konsensschätzung von 9,16 Milliarden.

PFIZER

hat das erste Quartal besser als erwartet abgeschlossen und seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024 angehoben. Netto verdiente Pfizer 3,115 (5,543) Milliarden Dollar oder bereinigt je Aktie 82 Cent. Die Konsensschätzng lag bei 51 Cent. Der Umsatz ging zwar um 20 Prozent auf 14,879 Milliarden Dollar zurück, übertraf damit aber die Konsensschätzung von 13,874 Milliarden. Pfizer stellt für den bereinigten Gewinn je Aktie 2024 nun 2,15 bis 2,35 Dollar in Aussicht nach zuvor 2,05 bis 2,25 Dollar.

QUALCOMM

hat den Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 1 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar gesteigert, was minimal über dem von Factset ermittelten Wall-Street-Konsens liegt. Der bereinigte Gewinn lag bei 2,44 Dollar pro Aktie und übertrifft die Konsensschätzung von 2,33 Dollar. Insgesamt verdiente Qualcomm 2,761 Milliarden Dollar nach 2,420 Milliarden im Jahr zuvor. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal fiel mit 8,8 bis 9,6 Milliarden Dollar ebenfalls über der Wall-Street-Schätzung von knapp über 9 Milliarden aus.

RIO TINTO

Es ist nach wie vor unklar, ob der Bergbaukonzern Rio Tinto in einen Bieterwettstreit um den Konkurrenten Anglo American einsteigen will. "Wir spekulieren nicht und kommentieren keine M&A-Aktivitäten", sagte Chairman Dominic Barton auf die Frage bei der Hauptversammlung, ob Rio Tinto ein Angebot erwägt. Rivale BHP will Anglo American für 39 Milliarden US-Dollar übernehmen. Anglo hat das Angebot mit dem Argument zurückgewiesen, dass der Konzern massiv unterbewertet werde.

STARBUCKS

hat im zweiten Quartal einen Rückgang des Nettogewinns auf 772 (Vorjahr: 908) Millionen Dollar verzeichnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 68 Cent, Analysten hatten mit 80 Cent mehr erwartet. Der Umsatz lag mit 8,6 Milliarden ebenfalls unter der Erwartung von 9,1 Milliarden Dollar.

TESLA

wird sein Ladenetzwerk voraussichtlich langsamer ausbauen. Der Autobauer hat einen Großteil des Teams, das für das größte und erfolgreichste Ladenetzwerk in den USA verantwortlich ist, vor die Tür gesetzt. Die weitreichenden Entlassungen umfassten Mitarbeiter in der Vertriebsmannschaft und jene Mitarbeiter, die für den Bau der Ladestandorte verantwortlich sind, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2024 01:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.