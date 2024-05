DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Wegen des Mai-Feiertages findet an der Börse in Schanghai kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:23 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.082,75 +0,7% +4,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.604,50 +1,0% +2,2% Euro-Stoxx-50 4.911,37 -0,2% +8,6% Stoxx-50 4.390,64 -0,0% +7,3% DAX 17.959,61 +0,2% +7,2% FTSE 8.155,46 +0,4% +5,3% CAC 7.937,33 -0,6% +5,2% Nikkei-225 38.236,07 -0,1% +14,3% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 130,63 +0,69 -6,15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,45 79,00 +0,6% +0,45 +9,5% Brent/ICE 83,93 83,44 +0,6% +0,49 +9,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 30,25 28,91 +4,6% +1,34 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.300,54 2.319,22 -0,8% -18,68 +11,6% Silber (Spot) 26,31 26,66 -1,3% -0,34 +10,7% Platin (Spot) 951,90 954,70 -0,3% -2,80 -4,0% Kupfer-Future 4,50 4,55 -1,2% -0,05 +15,1%

Nach den deutlichen Vortagesabgaben legen die Ölpreise nun wieder etwas zu. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 0,6 Prozent. Am Vortag hatte belastet, dass die wöchentlichen US-Ölvorräte wider Erwarten deutlich gestiegen waren.

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Aktienterminmarkt lässt am Donnerstag auf eine freundliche Eröffnung am Kassamarkt schließen. Noch immer beschäftigt die US-Notenbank mit ihren Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs die Anleger. Nachdem zuletzt die Zinssenkungshoffnungen immer wieder Dämpfer erhalten hatten und im Markt vereinzelt sogar über eine mögliche Zinserhöhung als nächstem Schritt spekuliert wurde, sorgt die Aussage von US-Notenbankchef Jerome Powell mit etwas Verspätung für Auftrieb, dass eine Zinsanhebung unwahrscheinlich sei. Anleger zeigen sich erleichtert, dass die jüngste geldpolitische Sitzung der US-Notenbank ohne einen Wechsel hin zu einer deutlich falkenhafteren Rhetorik verlaufen ist. Unter den Einzelwerten ziehen Qualcomm vorbörslich um 4,9 Prozent an. Der Halbleiterkonzern hat gute Geschäftszahlen für sein zweites Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg knapp mehr als veranschlagt und der bereinigte Gewinn übertraf die Konsensschätzung deutlicher. Ebay geben 3,3 Prozent nach. Der Konzern hat im ersten Quartal solide Ergebnisse erzielt. Die Prognose für das Gesamtjahr lag allerdings leicht unter den Erwartungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 212.000 zuvor: 207.000 Handelsbilanz März PROGNOSE: -69,50 Mrd USD zuvor: -68,90 Mrd USD Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +0,5% gg Vq 4. Quartal: +3,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +4,0% gg Vq 4. Quartal: +0,4% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 51,9 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Uneinheitlich - Geprägt wird der Handel von der Sitzung der US-Notenbank, deren Ergebnisse zu einer stark uneinheitlichen Branchenentwicklung führen. "Die US-Notenbank schließt eine Zinssenkung im Juni wenigstens nicht völlig aus", so ein Marktteilnehmer. Als realistisch wird die Möglichkeit von Zinssenkungen nun aber eher Richtung Jahresende eingestuft. Die Talfahrt der deutschen Industrie hat sich derweil im April abgeschwächt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 42,5 Punkte von 41,9 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 42,2 erwartet. An der Spitze der Gewinnerliste liegt der europäische Stoxx-Bankenindex mit einem Plus von 0,8 Prozent. Die Ergebnisse der Fed-Sitzung deuteten darauf hin, dass die Zinsen "higher for longer" bleiben dürften. Das sei tendenziell weiterhin gut für Banken und Versicherer. Standard Chartered gewinnen 5,8 Prozent. Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal dank eines starken Asiengeschäfts um 5,2 Prozent auf 1,22 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten 798 Millionen Dollar erwartet. Novo Nordisk (-2%) hat sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen geschlagen, die Margen haben ebenfalls weiter zugelegt. Den Ausblick wurde nach oben genommen. Nach Kursgewinnen von 30 Prozent seit Jahresbeginn, nehmen die Anleger aber Gewinne mit. Vestas büßen 3,1 Prozent ein. Statt eines erwarteten Gewinns von 25 Millionen wurde ein Verlust auf EBIT-Basis von 67 Millionen Euro ausgewiesen. Grund sind geringere Auslieferungen, mit denen auch der Umatz hinter den Prognosen zurückblieb. Bayer steigen um 4,7 Prozent. Ein US-Gericht hat ein früheres Urteil wegen einer Verseuchung mit PCB durch Monsanto aufgehoben. Zugleich habe es die Haftung für Altlasten mit dem Urteil beschränkt. Das Plus von Bayer führe auch zu Umschichtungen in der Chemiebranche, unter anderem über das Schließen von Spread-Geschäften. BASF fallen um 0,7 Prozent und Covestro um 0,3 Prozent. Für Hugo Boss (-7,3%) hat insgesamt gute Zahlen vorgelegt, schwächelt aber bei der Marge. Borussia Dortmund gewinnen 5,3 Prozent, nach dem Halbfinalsieg in der Champions League gegen Paris.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:08 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0698 -0,1% 1,0716 1,0683 -3,1% EUR/JPY 165,78 +0,1% 166,65 168,38 +6,5% EUR/CHF 0,9760 -0,6% 0,9813 0,9822 +5,2% EUR/GBP 0,8553 +0,0% 0,8549 0,8554 -1,4% USD/JPY 154,93 +0,2% 155,55 157,61 +10,0% GBP/USD 1,2507 -0,1% 1,2534 1,2489 -1,7% USD/CNH (Offshore) 7,2318 -0,0% 7,2342 7,2421 +1,5% Bitcoin BTC/USD 58.285,14 +0,8% 57.539,53 56.984,03 +33,9%

Am Devisenmarkt wird über eine erneute Intervention der japanischen Währungshüter spekuliert. Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch habe es eine verdächtige Abwärtsbewegung beim US-Dollar zum Yen gegeben, so die Analysten von der Maybank. Der US-Dollar notiert aktuell wieder um 0,2 Prozent höher bei 154,93 Yen bei einem Tagestief von 154,20.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Am Vortag hatten viele Handelsplätze wegen des Mai-Feiertags geschlossen. Von der Wall Street kamen zurückhaltende Impulse, nachdem die US-Notenbank den Leitzins angesichts der hartnäckigen Inflation wie erwartet unverändert gelassen hatte. In Tokio gab der Nikkei-225 leicht nach - belastet von Automobil- und Elektronikwerten. Der Leitindex erholte sich von höheren Abgaben. Belastet wurde der Index zunächst von einer temporär deutlichen Aufwertung der japanischen Währung. Ein starker Yen geht zu Lasten der japanischen Exportwerte. Doch zuletzt kam der Yen wieder deutlicher zurück. Am Markt wurde spekuliert, dass die japanischen Währungshüter am Devisenmarkt interveniert haben, um die Talfahrt der japanischen Währung zu stoppen. Sumitomo Corp stiegen um 4,4 Prozent nach einem äußerst optimistischen Gewinnausblick und der Bekanntgabe eines Aktienrückkaufs. Nach Vorlage von Geschäftszahlen sanken Mitsubishi Corp um 0,4 Prozent. In Hongkong stieg der Hang-Seng-Index deutlich. In China wurden weitere Beschränkungen des Immobilienmarktes gelockert, entsprechend fest präsentierten sich die Sektorwerte: Longfor kletterten um 7,1 Prozent und China Resources um 4,2 Prozent. In Südkorea gab der Kospi indessen leicht nach. Etwas gebremst wurde die Abwärtsdynamik durch Inflationsdaten, die unterhalb der Markterwartung ausfielen. Damit blieben Zinssenkungsfantasien am Leben, hieß es. Im Finanzsektor ging es daher nach den jüngsten Aufschlägen abwärts, KB Financial Group ermäßigten sich um 4,4 Prozent. An der Börse in Sydney schloss der S&P/ASX-200 nach den deutlichen Vortagesabgaben gut behauptet. Gestützt wurde der Markt nun von den Schwergewichten - vor allem aus dem Finanzsektor (+0,7%) und dem Rohstoffsegment (+0,4%). National Australia Bank zogen um 1,5 Prozent an, die Bank hatten ihren Aktienrückkauf erweitert.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Donnerstag wieder zurück. "Die US-Notenbank hat sich weniger hawkish geäußert wie befürchtet", so ein Marktteilnehmer. Die Zinssenkungen seien vielleicht aufgeschoben, aber nicht aufgeboben. Zugleich setze der Markt auf bessere Konjunkturaussichten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BANK

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 02, 2024 07:27 ET (11:27 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.