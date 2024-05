Cintas Corporation, ein namhafter Dienstleister im B2B-Sektor, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Aktien im Verhältnis vier zu eins aufteilen wird. Diese strategische Entscheidung, die von dem Gremium bestätigt wurde, soll den Aktienerwerb erschwinglicher machen, insbesondere für die Mitarbeiter-Partner des Unternehmens. Nach dem letzten Split im Jahr 2000 wird diese Maßnahme erwartet, die Anzahl der ausstehenden Stammaktien von rund 101 Millionen auf etwa 404 Millionen zu vervierfachen. Der Handel mit den aufgeteilten Aktien soll nach Börsenschluss am 11. September 2024 beginnen. Als Dienstleister für über eine Million Unternehmen bietet Cintas ein breites Spektrum an Produkten und Services, darunter Uniformen, Matten, Mops, Toilettenartikel und Sicherheitsprodukte. Als Fortune 500 Unternehmen ist Cintas an der Nasdaq Global Select Market gelistet und [...]

