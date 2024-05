Boeing steht kurz vor einer Aussperrung seiner privaten Feuerwehrmannschaft, die die Flugzeugfertigungsanlagen im Raum Seattle schützt, sollte das Personal das letzte Angebot des Unternehmens nicht annehmen. Dabei wird den Arbeitnehmern für den Notfall bereits eine Zusammenarbeit mit lokalen Feuerwachen zugesichert, um den Betrieb der Werke, in denen Flugzeuge gebaut werden, nicht zu beeinträchtigen. Die betroffenen Feuerwehrleute sorgen nicht nur für Brandschutz, sondern auch für medizinische Notfälle und binden dabei lokale Feuerwehren mit ein, was dem Unternehmen wohl niedrigere Versicherungstarife ermöglicht. Der Konflikt ereignet sich zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen ohnehin mit Verlusten von über 24 Milliarden Dollar seit 2019 und erhöhter Prüfung von Qualität und Sicherheit in seiner Produktion konfrontiert [...]

Hier weiterlesen