SAN DIEGO und NEW YORK haben kürzlich bekannt gegeben, dass Anleger eine Sammelklage gegen Autodesk, Inc. eingereicht haben, da das Unternehmen angeblich zwischen dem 1. Juni 2023 und dem 16. April 2024 interne Kontrollprobleme bezüglich seiner Barmittelzuflüsse und nicht-GAAP-bezogenen Betriebsmargenpraktiken verheimlicht hatte. Autodesk gilt als globaler Marktführer für 3D-Design-, Ingenieur- und Unterhaltungstechnologielösungen. Die Vorwürfe richten sich gegen Autodesk mit dem Argument, dass das Unternehmen es versäumt habe, angemessene interne Kontrollen bezüglich seiner Praktiken zur Berechnung von freiem Cashflow und nicht GAAP-konformen Betriebsmargen nachzuweisen. Als Folge dieser Ankündigungen erlebte die Autodesk-Aktie einen erheblichen Kursverfall, was zu finanziellen Verlusten der Aktionäre führte.

Rechtliche Schritte und Verluste

Anleger, die erhebliche finanzielle [...]

