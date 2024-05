Walmart Inc. (NYSE:WMT), einer der weltweit führenden Einzelhandelsriesen, steht kurz davor, in den Ex-Dividendenhandel überzugehen. Anleger, die sich vor dem 9. Mai Aktien sichern, können sich über eine Dividendenzahlung am 28. Mai freuen. Mit einer Ausschüttungsquote von lediglich 40% seiner Einnahmen und einer weiteren Verteilung von 41% seines freien Cashflows zeigt Walmart eine nachhaltige Dividendenstrategie. Diese könnte insbesondere langfristigen Investoren zu Gute kommen, da die über die letzten fünf Jahre um 20% jährlich gestiegenen Erträge des Unternehmens auf ein robustes Wachstum hindeuten. So ist es nicht überraschend, dass die Dividendenzahlungen von Walmart in den letzten zehn Jahren durchschnittlich um 2,6% pro Jahr gesteigert wurden, während gleichzeitig deutlich weniger als die Hälfte der Gewinne und des Cashflows [...]

