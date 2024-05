Der Unterhaltungskonzern hat nach einem überstandenem Machtkampf seine Quartalszahlen veröffentlicht und steht im Fokus der Anleger, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung seiner Streaming-Dienste, der Besucherzahlen in den Vergnügungsparks und der Erwartungen für die Sommersaison. Auch das Engagement im Bereich Sportmedien, wie etwa die anstehenden Verhandlungen über die Mediennutzungsrechte der NBA, wird genau beobachtet. Weitere Einsichten versprechen Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche sowie aktuelle Trends im Konsumverhalten. Die erwarteten Quartalsberichte großer Ridesharing-Anbieter, des Erstberichts eines kürzlich an die Börse gegangenen sozialen Netzwerks und die Ergebnisse bekannter Lebensmittel- und Getränkehersteller geben Einblick in die wirtschaftliche Erholung nach den Pandemie-Einschränkungen.

Marktentwicklung und Erwartungen

Die Berichte über eine Verlangsamung des Stellenwachstums und sinkende Löhne [...]

Hier weiterlesen