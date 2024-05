Schwächelnde US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten sowie eine nicht ganz so "hawkish" klingende US-Notenbank ließen bei den Marktteilnehmern die Hoffnung auf Leitzinssenkungen wieder aufblühen. Gemeinsam mit soliden Quartalszahlen der großen US-Techunternehmen sorgte dies für steigende Aktienmärkte und Kurszuwächse an den Anleihemärkten. Wirtschaftlich scheint sich derweil in Europa eine zyklische Erholung anzubahnen, die von Leitzinssenkungen unterstützt werden dürfte. In Deutschland konnte der viel beachtete Ifo-Geschäftsklimaindex stärker als erwartet zulegen, wobei sich die Erwartungskomponente und die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserten. Auch die BIP-Zahlen ...

