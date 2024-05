Die aream Group und die Eiffel Investment Group vertreten durch den Eiffel Transition Infrastructure Fund haben im April 2024 Aream Solar Ventures gegründet. Das Joint Venture wird in den kommenden Jahren zahlreiche Projekte in den Bereichen Photovoltaik und Batterien entwickeln. Eiffel wird den Großteil der Entwicklungskosten übernehmen und hat dafür 49 Prozent des aream-Portfolios erworben. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Eiffel, die in der Projektentwicklung im Bereich Erneuerbare Energien ein erfahrener Finanzierungspartner sind", kommentiert Markus W. Voigt, CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...