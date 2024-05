DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Stockholm findet wegen Christi Himmelfahrt am Donnerstag ein verkürzter Handel statt.

DONNERSTAG: In Helsinki, Kopenhagen, Stockholm, Zürich und weiteren Börsen ruht der Handel wegen Christi Himmelfahrt. In Moskau bleibt die Börse wegen des Tags des Sieges geschlossen.

TAGESTHEMA

Trotz des eher trüben Umfelds im Automarkt sollte auch BMW die abgelaufenen drei Monate mit relativ soliden Finanzkennzahlen abgeschlossen haben. Nach dem positiven Quartalsbericht des Konkurrenten Mercedes-Benz rechnen Analysten damit, dass der Münchener Premiumautohersteller bei Vorlage des Zahlenwerkes am Mittwoch eher das oberere Ende der Margenbandbreite für das Gesamtjahr erreichen sollte. Zwar dürfte BMW deutlich unter der EBIT-Rendite aus dem Vorjahr von 12 Prozent liegen. Angesichts des schärferen Wettbewerbs dürfte das aber niemanden überraschen. Von daher wäre es sicherlich auch positiv, wenn das Thema sinkende Restwerte, dass bei Audi im ersten Quartal zu einer hohen Belastung geführt hat, bei BMW (über)kompensiert werden konnte. Zudem wäre alles andere als eine Bestätigung des Ausblicks für 2024 eine Überraschung. Der Geschäftsausweis ist für 7:30 Uhr angekündigt. Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz Konzern 36.856 0% 9 36.853 -Automobile 31.148 0% 8 31.268 -Finanzdienstleistungen 9.102 +3% 6 8.826 EBIT Konzern 4.011 -25% 9 5.375 -Automobile 2.886 -24% 8 3.777 EBIT-Marge Automobile 9,3 -- -- 12,1 EBIT Finanzdienstleistungen 727 -24% 6 958 Ergebnis vor Steuern 3.927 -23% 8 5.129 Ergebnis nach Steuern 2.833 -23% 8 3.662 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.615 -24% 8 3.420 Ergebnis je Stammaktie 4,14 -22% 5 5,31

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENKEL (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und EBIT-Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz Konzern 5.372 -4% 15 5.609 - Adhesive Technologies 2.655 -5% 15 2.791 - Consumer Brands 2.671 -4% 15 2.772 Organisches Wachstum Konzern 2,7 -- 15 6,6 - Adhesive Technologies 1,1 -- 15 6,8 - Consumer Brands 4,5 -- 15 7,0

BECHTLE (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge In Prozent):

PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 1.621 +5% 1.538 Ergebnis vor Steuern 84 +5% 80 Ergebnis vor Steuern-Marge 5,2 -- 5,2 Ergebnis nach Steuern* 60 +5% 57 Ergebnis je Aktie 0,48 +7% 0,45

GEA (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Auftragseingang 1.334 -16% 12 1.581 Umsatz 1.267 -0,3% 13 1.271 EBITDA* 175 +2% 13 172 EBITDA-Marge* 13,8 -- 13 13,5 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 82 Ergebnis je Aktie 0,50 +6% 10 0,47 * vor Restrukturierungsaufwand

JENOPTIK (7:35)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 245 +5% 11 234 EBITDA 41 +11% 11 37 EBITDA-Marge 16,5 -- -- 15,6 EBIT 23 +18% 8 20 Ergebnis nach Steuern* 13 +9% 3 12

PUMA (8:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 2.097 -4% 13 2.188 EBIT 149 -15% 13 176 EBIT-Marge 7,1 -- -- 8,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 80 -32% 13 117 Ergebnis je Aktie 0,54 -31% 12 0,78

UNITED INTERNET (7:35)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 1.589 +3% 5 1.538 EBITDA 354 +12% 5 315 EBIT 199 +8% 4 185 Ergebnis vor Steuern 171 +9% 4 157 Ergebnis nach Steuern/Dritten 77 +4% 4 74 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,45 +10% 3 0,41

COMPUGROUP MEDICAL (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 290 -0,5% 6 291 EBITDA bereinigt 61 +1% 5 60 Ergebnis nach Steuern/Dritten 16 +8% 3 14 Ergebnis je Aktie bereinigt verwässert 0,34 -24% 3 0,45

1&1 (7:50)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 1.032 +1% 7 1.021 EBITDA 187 +3% 7 182 EBIT 128 -4% 5 133 Ergebnis nach Steuern 86 -8% 4 94 Ergebnis je Aktie 0,49 -8% 4 0,53

Weitere Termine:

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q (10:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q (12:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 PK)

07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Earnings-Call)

08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

08:45 DE/Metro AG, Analysten- und Pressekonferenz

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Allianz SE, HV

10:00 DE/Freenet AG, HV

10:00 DE/Fuchs SE, HV

10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV

10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

10:00 DE/Rational AG, HV

10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV

10:00 DE/Deutz AG, HV

10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

11:00 DE/Jost Werke SE, HV

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Biotest Vorzüge 0,08 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.568,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.210,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 18.184,25 -0,1% Nikkei-225 38.204,26 -1,6% Schanghai-Composite 3.134,26 -0,4% Hang-Seng-Index 18.430,31 -0,3% +/- Ticks Bund -Future 131,56 -11 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 18.430,05 +1,4% DAX-Future 18.588,00 +1,2% XDAX 18.438,94 +1,2% MDAX 26.561,47 -0,0% TecDAX 3.359,21 +2,0% EuroStoxx50 5.016,10 +1,2% Stoxx50 4.455,92 +1,3% Dow-Jones 38.884,26 +0,1% S&P-500-Index 5.187,70 +0,1% Nasdaq-Comp. 16.332,56 -0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,67 +24

FINANZMÄRKTE

EUROPA

