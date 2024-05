Nasdaq Copenhagen A/S: Værdipapirfonden Sparinvest - Admission to trading of sub-fund

The UCITS-shares below will be admitted to trading on Nasdaq Copenhagen from and including 13 May 2024. ISIN DK0062729406 ----------------------------------------------------- Name Sparindex INDEX Emerging Market Bonds ----------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ----------------------------------------------------- Order Book ID 334721 ----------------------------------------------------- Short name SPVIEB ----------------------------------------------------- Currency DKK ----------------------------------------------------- Trade Currency DKK ----------------------------------------------------- ISIN DK0062729596 -------------------------------------------------------- Name Sparindex INDEX EM Market Bonds Akk KL A -------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS -------------------------------------------------------- Order Book ID 334776 -------------------------------------------------------- Short name SPVIMA -------------------------------------------------------- Currency DKK -------------------------------------------------------- Trade Currency DKK -------------------------------------------------------- Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, aktieteam@nasdaq.com, +45 33 93 33 66.