Ein bekannter Lieferriese steht vor einer großen Veränderung in seiner Führungsetage. Die Bekanntgabe am Montag ließ aufhorchen, dass der derzeitige CFO aus gesundheitlichen Gründen das Unternehmen verlassen wird. Als erfahrener Finanzexperte, der zuvor 26 Jahre bei einem großen Getränke- und Lebensmittelhersteller tätig war und an der Einführung von globalen E-Commerce-Initiativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...