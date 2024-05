Electronic Arts Inc. (EA) kämpft mit einem Rückgang der Spielerinvestitionen und einer unsicheren Wirtschaftslage, was zu einer Korrektur der Wachstumsprognosen führte. Nach der Veröffentlichung der Geschäftsberichte des letzten Quartals fielen die Aktienwerte von EA und auch Roblox Corporation (RBLX), einem weiteren Giganten in der Metaverse-Industrie, drastisch. Während EA eine leichte Verfehlung der Umsatz- und Ertragsprognosen aufwies, berichtete es über einen GAAP-Gewinn von $0.67 pro Aktie, gegenüber einem Verlust von $0.04 pro Aktie im vergleichbaren Vorjahresquartal. Allerdings stehen dem Untenehmen ein paar herausfordernde Quartale bevor, da es mit sinkendem Engagement der Spieler zu kämpfen hat - eine Herausforderung, die die gesamte Spieleindustrie betrifft.

Konservative Prognosen trotz starker Marke

Einer der Hauptkonkurrenten von [...]

Hier weiterlesen