Institutionelle Anleger halten mit einem Anteil von 71% den Löwenanteil an der Goldman Sachs Group, Inc., die dadurch eine beachtliche Marktkapitalisierungszunahme von US$5,6 Milliarden in der vergangenen Woche verzeichnete. Die Jahresbilanz der Aktionäre steigerte sich somit um beachtliche 47%. Die größten Anteile liegen bei bekannt großen Investitionsgruppen, wobei ein Großinvestor allein 8,4% besitzt. Die Analyse des Eigentümerprofils verrät, dass weniger als die Hälfte der Anteile von den 25 größten Aktionären gehalten wird, was auf eine breite Aktienstreuung hindeutet. Diese Struktur bedingt, dass das Unternehmen Bestrebungen seiner institutionellen Anleger kaum ignorieren kann - gleichzeitig birgt sie das Risiko eines "crowded trades", bei dem zahlreiche Parteien gleichzeitig verkaufen möchten, falls sich die Lage verschlechtert.

Kenntlich [...]

Hier weiterlesen