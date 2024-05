Amazon (nicht genannter US-Internetgigant) hat eine neue Investition in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in Frankreich angekündigt, wie die französische Präsidentschaft am Sonntag vor Beginn der jährlichen Veranstaltung "Choose France" bekannt gab. Zu diesem Anlass werden auch (nicht genannte Pharmaunternehmen) und (nicht genannte Beratungsgesellschaft) ihre Pläne für neue Investitionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Bereich der künstlichen Intelligenz veröffentlichen. Die Veranstaltung beginnt am Montag und verspricht, Frankreich als attraktiven Standort für internationale Investoren weiter in den Vordergrund zu rücken. Institutionalisierte Anleger halten mit 62% den größten Anteil am Unternehmen, was ihre bedeutende Rolle bei den Unternehmensentscheidungen unterstreicht. Diese Art von Besitz ist in der Regel ein positives Zeichen, [...]

Hier weiterlesen