In Frankreichs Cloud-Computing- und KI-Bereich wird kräftig investiert, im Rahmen des jährlichen Wirtschaftsgipfels "Choose France". Ein führender Cloud-Dienstanbieter hat eine Investition von rund 1,2 Milliarden Euro in die Cloud-Infrastruktur des Landes angekündigt, die vorrangig neue Cloudstrukturen in der Nähe von Paris zur Unterstützung von generativen KI-Bemühungen umfassen soll. Zusätzlich zu dieser Investition ist auch die Schaffung von 3.000 neuen Arbeitsplätzen in Frankreich geplant. Ein weiteres großes Technologieunternehmen gibt bekannt, dass es 4 Milliarden Euro in die französische KI- und Cloudbranche investiert und über eine Million Menschen in KI schulen will.

Ausbau der Datenzentren und KI-Förderung

Dieselbe Summe wird verwendet, um mehr Datenzentren zu errichten und somit den

