Intel (NASDAQ:INTC) steht vor einem bedeutenden Geschäftsabschluss, bei dem Apollo Global Management über 11 Milliarden Dollar in den Bau eines neuen Chipwerks in Irland investieren wird. Diese Nachricht wurde von Beteiligten am Montag gemeldet und führte dazu, dass die Aktien des Halbleiterherstellers um 1,3% im vorbörslichen Handel anzogen. Die Gespräche zwischen den beiden Parteien befinden sich in einem exklusiven Verhandlungsstadium, und man rechnet in den nächsten Wochen mit einer möglichen Einigung, solange keine unvorhergesehenen Hindernisse auftreten. Investoren blicken gespannt auf weitere Unternehmensmeldungen und bedeutende Verbraucherpreisdaten, während die US-Aktienfutures am Montag anstiegen. Aktienbewegungen im Vorbörslichen zeigten Intels Anstieg nach Berichten über die Verhandlungen, während beispielsweise Arm Holdings ADRs um 4,1% anstiegen und Tesla um [...]

