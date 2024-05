Analysten prognostizieren eine vielversprechende Zukunft für Walmart Aktien (WMT) im Vorfeld des Quartalsberichts des Einzelhandelsriesen am 16. Mai. Experten von Evercore ISI fügten Walmart ihrer Positivliste hinzu und betonen das Potenzial der Aktie, insbesondere im Hinblick auf eine Steigerung der Ladenumsätze um 3,6% und ein Ergebnis je Aktie von $0,53. Vergleichbar mit der Einschätzung von Oppenheimer, die Walmart Aktien mit einem Kursziel von $67.00 sehen, erwarten beide, dass das Unternehmen die Erwartungen übertrifft. Walmart zeigte sich kürzlich stark im Kontrast zum breiteren Markt, gestützt auf seine bewährte Digitalstrategie und ein solides Angebot im Lebensmittelsegment, was dem Unternehmen einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern wie Amazon verschafft. In dieser positiven Stimmung bestehen Hoffnungen auf eine konstruktive Haltung des Unternehmens, [...]

