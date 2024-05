DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Anglo weist neue BHP-Offerte zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Der europäische Aktienmarkt hat am Montag mit kleinen Verlusten geschlossen. Der DAX fiel um 0,2 Prozent auf 18.742 Punkte, nachdem er am Freitag im Verlauf noch mit 18.846 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,1 Prozent auf 5.079 Punkte. Das Geschäft wurde als zurückhaltend beschrieben im Vorfeld neuer US-Preisdaten im Wochenverlauf.

Analysten erwarten, dass die US-Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 3,4 (März: 3,5) Prozent gestiegen sind. An den Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der Fed würde dies wohl wenig ändern, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell gerade erst bestätigt hat, dass Zinssenkungen vorerst nicht auf der Agenda stehen. Am Devisenmarkt wertete der Euro leicht auf in Richtung 1,0800 Dollar, am Anleihemarkt blieb es ruhig.

Anlegerstimmung zwiespältig

Die laufende Hausse am Aktienmarkt löst derweil regelrechte Freudensprünge aus - allerdings nur bei Privatanlegern. Wie Patrick Hussy, Sentimentanalyst bei Sentix, erklärte, hat sich laut der jüngsten Umfrage deren Zuversicht weiter erhöht, während professionelle Akteure vorsichtiger geworden sind. Letztere dächten zunehmend über Gewinnmitnahmen nach. Und wenn Profis so ein Verhalten zeigten, werde ein oberer Wendepunkt oder eine Zwischenkonsolidierung am Aktienmarkt wahrscheinlich.

Als solide wurden im Handel die Geschäftszahlen von Hochtief (+1,4%) eingestuft. Diese sind sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ergebnisseite besser als erwartet ausgefallen. Positiv wurde vor allem der starke Auftragseingang hervorgehoben. Der Ausblick wurde indes nur bestätigt.

Ceconomy verteuerten sich um 6,2 Prozent. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr jetzt mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 290 bis 310 Millionen Euro. Das liegt über den Analystenerwartungen, deren Konsens Ceconomy selbst mit 273 Millionen Euro angab.

Anglo American sagt erneut "Nein"

Unter Druck gerieten Anglo American (-2,4%) in Reaktion auf das erneute "Nein" auf das verbesserte Übernahmeangebot von BHP (-0,7%). Die Zurückweisung der Offerte ist keine echte Überraschung. Anglo wurde darin mit 34 Milliarden Pfund bzw 27,53 bewertet. Beobachter schließen einen Bieterwettstreit um Anglo American nicht aus. Nach Einschätzung von Liberum muss das Gebot deutlich höher ausfallen, um erfolgreich zu sein - einen Preis, den BHP wohl nicht gewillt sei, zu zahlen.

Adesso fielen nach der Zahlenvorlage um 2,4 Prozent. Der operative Gewinn hat im vergangenen Quartal stagniert. Den Ausblick hat der IT-Dienstleister bekräftigt. Wie Warburg anmerkte, spiegelten die Zahlen die geringere Zahl an Arbeitstagen im Vergleich zum Vorjahr wider.

== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 5.078,96 -6,12 -0,1% +12,3% Stoxx-50 4.528,91 +3,86 +0,1% +10,6% Stoxx-600 520,86 +0,10 +0,0% +8,7% XETRA-DAX 18.742,22 -30,63 -0,2% +11,9% FTSE-100 London 8.414,99 -18,77 -0,2% +9,1% CAC-40 Paris 8.209,28 -9,86 -0,1% +8,8% AEX Amsterdam 911,91 +1,32 +0,1% +15,9% ATHEX-20 Athen 3.573,25 -25,19 -0,7% +14,4% BEL-20 Bruessel 3.980,58 -32,75 -0,8% +7,4% BUX Budapest 68.917,55 -284,40 -0,4% +13,7% OMXH-25 Helsinki 4.659,93 +13,69 +0,3% +2,9% ISE NAT. 30 Istanbul 10.920,87 -138,52 -1,3% +36,2% OMXC-20 Kopenhagen 2.725,82 +62,86 +2,4% +19,4% PSI 20 Lissabon 6.911,82 -39,96 -0,6% +7,4% IBEX-35 Madrid 11.152,00 +46,50 +0,4% +10,4% FTSE-MIB Mailand 34.815,91 +158,56 +0,5% +14,2% OBX Oslo 1.325,84 -0,09 -0,0% +11,1% PX Prag 1.558,18 +8,02 +0,5% +10,2% OMXS-30 Stockholm 2.624,76 -3,11 -0,1% +9,5% WIG-20 Warschau 2.547,10 +24,05 +1,0% +8,7% ATX Wien 3.686,61 +0,06 +0,0% +7,0% SMI Zuerich 11.768,08 +14,38 +0,1% +5,7% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 10:03 Fr, 17:33 % YTD EUR/USD 1,0796 +0,2% 1,0775 1,0768 -2,3% EUR/JPY 168,59 +0,5% 167,95 167,85 +8,3% EUR/CHF 0,9799 +0,4% 0,9771 0,9765 +5,6% EUR/GBP 0,8595 -0,1% 0,8604 0,8604 -0,9% USD/JPY 156,17 +0,3% 155,88 155,87 +10,9% GBP/USD 1,2561 +0,3% 1,2522 1,2515 -1,3% USD/CNH (Offshore) 7,2394 +0,1% 7,2417 7,2332 +1,6% Bitcoin BTC/USD 63.083,09 +3,0% 62.430,04 61.191,72 +44,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,95 78,26 +0,9% +0,69 +8,9% Brent/ICE 83,20 82,79 +0,5% +0,41 +8,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,78 29,87 -0,3% -0,09 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.336,60 2.360,72 -1,0% -24,12 +13,3% Silber (Spot) 28,21 28,16 +0,1% +0,04 +18,6% Platin (Spot) 1.002,76 997,69 +0,5% +5,07 +1,1% Kupfer-Future 4,78 4,69 +1,9% +0,09 +22,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

