Die Atos-Tochter Eviden, spezialisiert auf fortschrittliche Rechenlösungen, hat kürzlich eine neue Familie von KI-Servern, die BullSequana AI 600, eingeführt, welche in Zusammenarbeit mit dem Chip-Hersteller AMD entstanden ist. Diese Mid-Range KI-Server zielen auf Unternehmen ab, die 8-GPU-Server für die KI-Entwicklung benötigen und sollen durch eine Balance von Kosten und Leistung überzeugen. Eviden verspricht Kunden investitionswerten Nutzen und dabei Hilfestellungen für Entwickler, Datenwissenschaftler und Forscher, um Innovation und Berechnungen voranzutreiben. Im Rahmen der Produktfamilie werden luftgekühlte (AI600) und mit Direkter Flüssigkeitskühlung (DLC) ausgestattete Server (AI600H) angeboten. Die DLC-Technologie, die sowohl CPU als auch GPU-Platinen kühlt, behält bis zu 80% der Wärme bei und ermöglicht so eine hohe Dichte in [...]

Hier weiterlesen