AMD (NASDAQ: AMD), bekannt für die Innovation in Hochleistungscomputern und Visualisierungstechnologien, präsentiert weitere Errungenschaften in der Welt der Supercomputer und künstlichen Intelligenz (AI). Im Konkurrenzkampf der Supercomputer-Hersteller zeichnet sich ein ständiger Fortschritt ab, wobei AMD laut Analysen von Wells Fargo sein Präsenz erweitert. So stieg der Anteil von Systemen mit AMD EPYC CPUs auf der Top500-Liste von Juni 2024 auf 157, ein deutliches Wachstum im Jahresvergleich. Mit dem neu angekündigten AI-Server BullSequana AI 600, entstanden in Zusammenarbeit mit einer Geschäftseinheit der Atos Gruppe, setzt AMD zudem auf die Balance zwischen Kosten und Leistung. Diese Server bieten nicht nur erhebliche Rechenkapazitäten, sondern durch die Direct Liquid Cooling-Technologie auch hohe Energieeffizienz, die insbesondere im AI-Entwicklungsbereich von [...]

