Home Depot, der weltführende Einzelhändler für Heimwerkerbedarf, trotzt den steigenden Zinsen und dem abkühlenden Immobilienmarkt. In den USA ist der Trend zu DIY-Projekten ungebrochen, was sich in der Nachfrage nach Werkzeugen und Baumaterialien zeigt. Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen und eines schwachen Frühjahrsstarts konnte das Unternehmen einen Umsatz von 36,42 Milliarden Dollar im ersten Quartal erwirtschaften, wenn auch knapp unter den Analystenerwartungen von 36,66 Milliarden Dollar. Mit einer erfolgreichen Integration von E-Commerce und datengestützten Ansätzen im Einzelhandel schafft es Home Depot, sowohl Profi-Handwerker als auch Heimwerker kontinuierlich anzusprechen und Marktanteile zu sichern. Die Unternehmensführung blickt trotz eines leichten Rückgangs in den vergleichbaren Verkaufszahlen optimistisch in die Zukunft und hält an ihrer Umsatzprognose fest.

