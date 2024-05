Die Aktie von Plug Power, einem Vorreiter in der Wasserstofftechnologie, hat zuletzt einen Preis von 2,98 Euro erreicht, was einem Rückgang von 5,03% gegenüber der Vorwoche entspricht. Diese Entwicklungen zeigen eine Abwärtsbewegung, trotz positiver Signale wie der Unterstützung durch eine Kreditgarantie des US-Energieministeriums in Höhe von 1,66 Milliarden US-Dollar für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...