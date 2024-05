Home Depot, ein marktführender Einzelhändler im Bereich Heimwerkerbedarf, hat eine Fluktuation in der Aktienstruktur verzeichnet. Ein hochrangiger Insider des Unternehmens veräußerte 3.000 Aktien zu einem Preis von je 343,79 Dollar, was insgesamt ein Volumen von etwa 1,03 Millionen Dollar umfasst. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 2,52% in den letzten zwölf Monaten bis Q1 2024 weist das Unternehmen eine solide Bruttogewinnmarge von 33,48% auf, was auf effektives Kostenmanagement und ein stichhaltiges Geschäftsmodell schließen lässt. Die Aktie besticht durch niedrige Preisschwankungen und bietet eine attraktive Dividende, die zuletzt mit einer Rendite von 2,58% und einem Wachstum von 7,66% im Vergleich zum Vorjahr beobachtet wurde.

Dividendenstrategie bestätigt

Der Einzelhändler kündigte eine vierteljährliche Dividende von [...]

