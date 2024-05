Electronic Arts, ein globaler Marktführer im Bereich digitale Unterhaltungsmedien, hat den Fans mit der Ankündigung des hocherwarteten EA SPORTS College Football 25 einen Vorgeschmack auf das pulstreibende, temporeiche Spielgeschehen der modernen College-Football-Ära geliefert. Das Spiel, das weltweit am 19. Juli für PlayStation®5 und Xbox Series X|S erscheint, führt mit CampusIQ ein innovatives Featureset ein, das die Dynamik des American Football an allen 134 FBS-Hochschulen erlebbar macht. Beliebte Spielmodi wie Dynasty und Road To Glory erhalten eine neue Dimension und bieten den Fans einzigartige Wege, den Ruhm auf dem virtuellen Gridiron zu jagen. Zusätzlich wartet das Spiel mit authentischen Umgebungen auf und lässt die Spieler in stimmungsvollen Stadien antreten, die komplett mit kämpferischen College-Traditionen ausstaffiert [...]

