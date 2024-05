DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbau-Wachstum in Afrika bis 2030 - Arcadia Minerals, Anglo American und Barrick Gold

Frankfurt (pta/19.05.2024/08:00) - In Afrika befinden sich rund 30% der globalen Mineralreserven. Auf dem zweitgrößten Kontinent der Erde, der 22% der Landmasse umfasst, sind viele Rohstoffe zu finden, bei denen Analysten in den nächsten eine erhöhte Nachfrage erwarten. 90% der weltweiten Platin- und Chromvorkommen liegen unter afrikanischen Böden. Und 40% der globalen Goldvorkommen. Außerdem finden sich in Afrika viele Vorkommen von Kobalt, Lithium und Graphit. Der afrikanische Rohstoffmarkt spielt dadurch eine wichtige Rolle bei der Enerige- und Mobilitätswende - und wird nach einer Analyse von Statista wachsen.

Demnach wird der Rohstoffmarkt Afrikas im Jahr 2024 auf 11,14 Billionen US-Dollar kommen. Bis 2028 soll er eine Wachstumsrate von 0,04% aufweisen und auf 11,16 Billionen US-Dollar anwachsen. Die Zahl der Verträge, welche auf dem afrikanischen Rohstoffmarkt gültig sind, sollen dann 43,82 Millionen erreicht haben. Laut Mining Review Africa ist das Potenzial über einen längeren Zeitraum ebenfalls gegeben. Das liege unter anderem daran, dass die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in einem "nie dagewesenen Tempo" wachse - und mit ihr die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Auch im Bergbausektor. Einige Unternehmen sorgen dafür, dass vielversprechende Rohstoffprojekte vorangetrieben werden.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) - entscheidende Jahre in Namibia

Arcadia Minerals, ein australisches Explorationsunternehmen, ist in der Lage, weitere Bergbauvorhaben in Afrika voranzutreiben. Das Unternehmen, das sich auf Batteriemetalle konzentriert, führt mehrere Rohstoffprojekte in Namibia an. Das Tantalprojekt Swanson, das sich derzeit im Bau befindet, soll im Jahr 2025 in Produktion gehen. Mit einer angezeigten JORC-Mineralressource von 1.439 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 498 ppm Ta2O5 ist das Projekt in der Lage, die steigende Nachfrage nach Tantal, einer wichtigen Komponente in der Hochleistungselektronik, zu decken. In der Zwischenzeit sind die Lithiumprojekte von Bitterwater, die eine JORC-konforme Tonmineralressource von 327.284 Tonnen LCE aufweisen, für eine Erweiterung nach Auffüllbohrungen vorgesehen. Eine wirtschaftliche Machbarkeitsstudie wird demnächst erstellt. Der Abschnitt Lithium in Solen hat vielversprechende Ergebnisse gezeigt, wobei der Lithiumgehalt in den oberflächennahen Schichten des 42 km x 9 km großen Wasserbeckens 84 ppm erreichte. Arcadia geht davon aus, dass die Gehalte in tieferen Lagen noch steigen werden, was das beträchtliche Potenzial für die Lithiumgewinnung aus Solequellen unterstreicht. Dies steht im Einklang mit Arcadias Engagement, saubere Energielösungen voranzutreiben. Darüber hinaus erfüllt das Nickelprojekt Kum Kum, das sich noch im frühen Explorationsstadium befindet, bereits die Kriterien für einen mineralischen Systemansatz bei der Exploration. In Anbetracht der Bedeutung von Nickel in der Batterietechnologie ist dieses Projekt von strategischer Bedeutung, um den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Das unermüdliche Engagement von Arcadia Minerals bei der Identifizierung und Erschließung hochwertiger Mineralien macht das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur bei der Förderung von Initiativen für saubere Energie sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene.

Anglo American - präsent im Rohstoff-Mekka

Einer der größten Bergbaukonzerne der Welt ist schon seit Jahrzehnten in Afrika präsent. Anglo American baut Rohstoffe in Südafrika, Namibia, Botswana und Zimbabwe ab. Die Aktivitäten werden größtenteils aus dem Standort im südafrikanischen Johannesburg geleitet - einem echten Bergbau-Mekka. Die Tochter Anglogold Ashanti gehört zu den größten Goldproduzenten des Kontinents. Der Umsatz betrag im Jahr 2023 rund 4,58 Milliarden US-Dollar. Anglo American kam 2023 über die Schwelle von 30 Milliarden US-Dollar. Inzwischen hat die Aktie einen kräftigen Kurssprung gemacht und Mitte Mai 2024 das durchschnittliche Kursziel von knapp 32 US-Dollar laut Daten von MarketScreener erreicht.

Barrick Gold - Kurspotenzial dank Gold-Komplex?

Im Westen von Mali liegt der Loulo-Gounkoto-Komplex, direkt an der Grenze zum Senegal. Er stellt eine der größten Abbaustätten von Gold in Afrika dar. Betrieben wird er von den beiden Bergbaukonzessionen Gounkoto und Loulo, die zu 80% im Besitz von Barrick Gold sind. Die restlichen 20% hält der Staat Mali. In dem Komplex sollen laut Angaben des Unternehmens Goldreserven von 6,7 Millionen Unzen schlummern. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel der Aktie Mitte Mai 2024 bei knapp 21 US-Dollar, was eine Kurssteigerung von rund 25% bedeuten würde.

BlackRock Global Funds World Mining

Ein Fonds mit Bezug zum afrikanischen Bergbau. Top-Holdings sind BHP, Rio Tinto, Glencore und Vale

Afrikanischer Rohstoffmarkt schafft Investitionsmöglichkeiten

"In Afrika nimmt die Nachfrage nach Derivaten auf dem Rohstoffmarkt stetig zu, was das wachsende Interesse an Investitionsmöglichkeiten in der Region widerspiegelt", schreibt Statista in einer Analyse. Der afrikanische Bergbau sorgt demnach für viele Chancen für Unternehmen und Aktionäre.

----------

Arcadia Minerals ISIN: AU0000145815 WKN: A3C7FG www.arcadiaminerals.global ( http://www.arcadiaminerals.global/ ) Land: Australien / Namibia

