Am Freitag bestätigte ein Branchenanalyst ein neues, höheres Kursziel für die Aktie von Applied Materials, im Anschluss an die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die positiven Quartalszahlen und die Prognosen für das kommende dritte Quartal, die leicht über den allgemeinen Erwartungen lagen, führten zu einer Anhebung des Kursziels auf $255, von zuvor $250. Trotz eines jährlichen Anstiegs der Aktien um 27%, verglichen mit einer 15%-igen Steigerung des Halbleiterindex, sanken die Aktien nach Handelsschluss um 2% - ein Zustand, der von Analysten als eine gute Gelegenheit zum Kauf bewertet wird. Das Unternehmen profitiert von bedeutenden Branchenentwicklungen, darunter Fortschritte in der KI-Logik, DRAM-Stacking und fortschrittlicher Verpackungstechnik, Bereiche, in denen Applied Materials eine starke Marktposition [...]

